La conmovedora carta de la sobrina de Letizia a su madre, Érika Ortiz, en el aniversario de su muerte

Carla Vigo (18 años), sobrina de la reina Letizia (46) ha recordado a su madre, Érika Ortiz, en el aniversario de su muerte. Este jueves 7 de febrero se cumplen 12 años del fallecimiento de la hermana pequeña de la reina de España y su hija única, Carla, que cumplió su mayoría de edad el pasado mes de octubre, le ha dedicado unas emotivas palabras a través de una conmovedora carta en su cuenta de Instagram.

"A veces pienso qué te hicieron, yo sé que no eras tú y que si hubiese sido por ti no hubiese cambiado nada. El hecho es que cambió y yo pienso en ti todos los días y aunque a veces llore, pienso en ti de una forma alegre, en nuestros viajes, etc...", comienza el mensaje en recuerdo a su madre. Y prosigue, "fue breve, sí, pero también fue intenso y vaya si fue intenso... Nos pasaron más cosas en seis años que a alguien en toda una vida", aludiendo, de alguna manera, a que sin haberlo planeado pasaron de ser una familia convencional a formar parte de la familia más mediática de España: la Familia Real española. Y como conclusión, Carla señala que "hoy es un día triste para mí y te juro que sé que no te gusta verme triste y yo no lo estaría pero a veces pasa... Los humanos somos así. Te quiero".

Carla Vigo Ortiz, sobrina de la reina Letizia.

Carla Vigo Ortiz ha visto cómo el foco mediático se ha girado apuntándola directamente a ella desde que cumpliera 18 años hace apenas unos meses. Su vinculación directa con la reina Letizia ha despertado un interés incontrolable pese a que ella se niega a hablar de su tía y sus primas, las infantas Leonor (13) y Sofía (11) en su cuenta de Instagram, donde ya atesora más de 6.800 seguidores y donde se muestra tan activa como discreta.

Aún así, no es la primera vez que Carla recuerda a su madre con un cariñoso mensaje vía redes sociales. Hace unos meses, 'reinadelentejuelas' -como se hace llamar online- tuiteaba el siguiente mensaje, recordando el cumpleaños de Érika Ortiz:

El 16 de abril de 1976 nació la persona más importante para mí aunque el 7 de febrero de 2007 dejó este mundo para pasar a mejor vida, estés donde estés siempre te querré y felicidades mamá.❤️ — Carla Vigo Ortiz (@lentejuelisss) 16 de abril de 2018

El 7 de febrero del año 2007 España entera contenía el aliento con la noticia de la muerte de la hermana menor de la entonces princesa de Asturias. El cuerpo sin vida de Érika fue hallado en extrañas circunstancias en su domicilio del barrio de Valdebernardo, en Madrid, mismo piso donde residió Letizia hasta su compromiso con Felipe de Borbón (51).

Según confirmaron fuentes oficiales, Érika Ortiz se encontraba sola en casa aquella mañana. Algunos amigos y conocidos la intentaron llamar a su teléfono sin hallar respuesta. Fue en torno a las 11 de la mañana cuando su cadáver fue encontrado por su entonces pareja sentimental. La noticia no solo conmovió a la familia Ortiz Rocasolano sino también a los Borbón y Grecia, que no dudaron en anular cualquier tipo de compromiso institucional en agenda real para acompañar a Letizia en uno de los momentos más duros de su vida.

Felipe de Borbón y Letizia Ortiz en el funeral de Érika. Gtres

La entonces princesa de Asturias, que se encontraba embarazada de su segunda hija, decidió acercarse a los medios de comunicación bajo la abrumadora lluvia para agradecer su presencia: "Solo quería dar las gracias a todas las personas que se han sentido apenadas por la muerte de mi hermana pequeña", expresaba Letizia, totalmente destrozada. Una imagen histórica que mostraba por primera vez a la actual reina de España rota de dolor. Una instantánea que permanecerá para siempre en el recuerdo de todos.

