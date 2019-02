Todos los detalles de la tienda secreta de la reina Letizia: ¿boda a la vista?

NUEVA FIRMA 'MADE IN SPAIN'

El armario de la reina Letizia (46 años) sigue en constante evolución y crecimiento. Desde que en el año 2015 la estilista Eva Fernández dejase atrás su labor en moda y firmase exclusividad con su entrada directa en el palacio de la Zarzuela como una de las responsables de la imagen de Letizia, el vestidor de la Reina ha experimentado una impresionante mejora.

Fernández ha conseguido que Letizia explore -e incluso arriesgue- con prendas que nunca antes había lucido. En esta ocasión, podría pasar con los tocados, complementos a los que la soberana no es muy asidua y con los que no termina de encontrarse cómoda. Sin embargo, todo puede cambiar. Según la información a la que ha tenido acceso JALEOS, Eva Fernández visitó este martes por la mañana la tienda Mimoki, firma española que la Reina no ha lucido hasta la fecha.

Eva Fernández en el Palacio Real el Día de la Hispanidad del año 2015. Gtres

El exclusivo establecimiento, ubicado en la calle Conde de Aranda de Madrid, está especializado en el diseño y la producción de tocados para novias e invitadas. Aunque también crea vestidos, bolsos y complementos por lo que no sería extraño verla con uno de los Mimoki Bags. ¿Irá la reina Letizia próximamente de boda?

Fuentes consultadas por este periódico prefieren mantener silencio ante la ilustre visita de Fernández, aunque deslizan que la próxima semana los Reyes viajarán en visita oficial a Marruecos, lugar donde Letizia podría lucir alguna pieza exclusiva de la citada firma.

Ana María Chico de Guzmán, la mujer tras el éxito de la firma

Tras las bambalinas de Mimoki se encuentra alguien conocido y vinculado a la Familia Real. Ana María Chico de Guzmán, empresaria y diseñadora, es la segunda hija de Blanca Escrivá de Romaní y Mora y Diego Chico de Guzmán y Girón, los marqueses de Ahumada. La abuela materna de Ana era María Nieves Mora y Aragón, hermana de la fallecida reina Fabiola de Bélgica.

De izquierda a derecha: Ana María Chico de Guzmán, María Vega-Penichet y Andrea Pascual, esposa de Beltrán Gómez-Acebo.

Además de Mimoki, Ana María Chico de Guzmán es fundadora de la agencia Kimomi Comunicación. En esta aventura empresarial se encuentran junto a ella dos socias: María Vega-Penichet (28) y Andrea Pascual (39). Esta última, esposa de Beltrán Gómez-Acebo (45), hijo de la infanta Pilar (82) y primo hermano del rey Felipe VI (51).

Eva Fernandez y su relación con la reina Letizia

Desde que Eva Fernández aceptara formar parte activa del séquito personal que acompaña constantemente a la reina Letizia es habitual verlas juntas de compras por Madrid: bien por el barrio de Chamberí o como en la última ocasión, por la Milla de Oro de la capital.

La leonesa Eva Fernández es la persona encargada de las relaciones entre las marcas de moda y el departamento de Letizia. La profesional del sector fashion gestiona las peticiones de las firmas que solicitan vestir a la monarca. Desde que se conocieron, surgió entre ellas una amistad basada fundamentalmente en los gustos -o más bien hábitos de vida- que ambas tienen en común y comparten. Entre ellos, el deporte, la buena alimentación y cómo no, la moda.

La reina Letizia y su estilista Eva Fernández de compras por la calle Serrano. ¡HOLA!

Desde hace ya casi cuatro años, Eva ha ido abriendo paulatinamente la mente y el armario de la Reina hasta convertirlo en un vestidor real, en todos los sentidos. La eclosión ahora junto a Chico de Guzmán podría resultar todo un éxito, pues no hay boda o evento de la jet set donde no figure un Mimoki: tocado, bolso o joya.

Entre sus grandes clientas se encuentran la top model Nieves Álvarez (44), Adriana Carolina Herrera (49) u Olivia Palermo (32), pero, ¿a quién querría diseñar Ana María Chico de Guzmán un Mimoki personalizado? En declaraciones a Vanitatis lo dejó claro: "Sin duda ninguna a la reina Letizia, a la que conocí hace tiempo en una recepción y me pareció encantadora. Me haría muchísima ilusión". Su sueño ahora puede estar más cerca de lo que cree.

