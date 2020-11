Francisco Rivera se pronuncia sobre el enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Después de dos semanas de ausencia, Francisco Rivera (46) ha vuelto a sentarse en el plató de Espejo público, programa en el que colabora, y como no podía ser de otra manera, ha tenido que pronunciarse sobre el enfrentamiento público que mantienen su hermano, Kiko Rivera (36 años), e Isabel Pantoja (64).

El diestro ha confesado que "no soy gran experto en lo que está pasando porque no veo la tele, pero la cantinela me suena. La canción me suena perfectamente. Kiko creo que está pasando un momento malo. Kiko lleva manteniendo su casa desde hace muchísimos años como malamente puede, trabajando, yendo a realities, y ahora está pasando una racha mala, como tanta otra gente. Ha pedido su herencia, como tiene su derecho, y ahí hay cosas que no están claras".

Y es que, al parecer, Isabel Pantoja se ha negado a la venta de Cantora y a entregarle a su hijo los objetos personales que Paquirri le dejó en herencia, al igual que hace años hizo con Francisco y Cayetano (43), a los que nunca dió las cosas de su padre, algo que el torero ha recordado hoy: "Las cosas materiales que nos pertenecían, que el juez dictaminó que nos lo tenía que dar, porque esta señora se negaba. Y el día que se supone que íbamos a recoger todo, denunció un robo que se habían llevado nuestras cosas".

Cayetano, Francisco y Kiko Rivera en una fotografía de redes sociales.

Muy duro, Francisco sostiene que fuentes cercanas a la tonadillera le han contado que "ha vendido cosas nuestras, que no tenían mucho valor económico, pero sí sentimental, como botos... pero tiene mucho guardado en Cantora, echado a perder, y a mucha gente le ha hecho comentarios textuales que antes de dárselo a los niños lo quemo. Para eso hay q ser muy especial, hay q tener un alma un poquito oscura. Una persona que es capaz de lo que nos ha hecho a Cayetano y a mí cuando teníamos 10 y 7 años es capaz de hacer cualquier cosa".

El diestro, muy claro, apoya a su hermano a la hora de vender Cantora para solucionar sus graves problemas económicos: "Creo que las cosas materiales que uno tiene están para venderlas cuando te hace falta. Si te hace falta para comer, si esto era de mi padre, lo vendo ahora mismo. No creo que los bienes materiales tengan que conservarse si se necesita el dinero...".

Kiko Rivera confesó sus problemas anímicos en 'Sábado Deluxe'.

"Kiko ha mediado y ha luchado porque Cayetano y yo recibiéramos las cosas nuestras y no ha sido capaz. Me da pena que esté pasando por esta situación porque él no se lo merece. Es lo que yo ya sabía. No me extraña nada y de esta señora lo espero todo. Me da pena que mi hermano lo esté pasando tan mal y esté tan agobiado y tan angustiado", ha señalado Francisco, dejando claro su apoyo a Kiko en estos difíciles momentos.

[Más información: El despiadado ataque público de Kiko Rivera a su madre: "No tiene perdón de Dios"]