Dulce estalla contra Isabel Pantoja y Kiko Rivera: "Esto les pasa por machacar tanto a mi niña"

La última intervención de Kiko Rivera (36 años) en Sálvame Diario ha avivado aún más el enfrentamiento público que el DJ mantiene con su madre, Isabel Pantoja (64). El sevillano no dudó en llamar al programa y responder a los comentarios que en los últimos días se han vertido sobre él, y que lo describen como una persona "mantenida" y que no dijo toda la verdad cuando durante su entrevista en Sábado Deluxe reveló que atraviesa una depresión.

El DJ dice no estar dispuesto a seguir permitiendo que se hable de él en dichos términos, y para ello ha querido revelar algunos asuntos que, sin embargo, no han dejado bien parada a su madre. Kiko asegura que no entiende que la tonadillera no haya hablado con él desde que realizó esta delicada confesión, y que además no haya hecho el amago de preocuparse por él. Palabras que son el resultado de un fuerte enfado entre los dos, ya que, tal y como la misma Pantoja ha reconocido, no le ha sentado nada bien el haberse enterado de la situación de su hijo por la televisión.

Ahora, además, Dulce Delapiedra (53), la que fuera empleada de la cantante, también ha querido hacer público su parecer sobre esta situación. Declaraciones en las que aprovecha para volver a mostrar su incondicional apoyo a la joven a quien crió y adora, Isa Pantoja (25). "Todo está cayendo por su propio peso", ha confesado la catalana, que insinúa que la relación de la cantante con sus hijos no es tal y como siempre ha querido mostrar ante los medios de comunicación.

Dulce Delapiedra no ha dudado en dar su opinión respecto a la guerra abierta entre madre e hijo. Gtres

"Todo llega, y tanto que sí", ha asentido Dulce, a la que se le ha preguntado por las críticas que en el pasado recibió Isa por decir en televisión que lo que necesitaba era una madre y no a una artista, palabras que ahora también pone en su boca el hijo de Paquirri. "No lo vi, pero vamos que... sé perfectamente lo que viene y lo que hay", dice la que fuera niñera de los hijos de Pantoja, no sin antes lanzar unas palabras al primogénito de la artista recordando que se manifestó públicamente en contra de su hermana cuando la relación de esta con su madre atravesaba por malos momentos: "Eso por machacar tanto a mí niña, ahí estamos".

En cuanto a la relación de Isabel Pantoja con su hijo, Dulce lo tiene claro y dice que "va a reventar todo", señalando además que su exjefa no muestra públicamente su verdadera cara. Y es que describe la llamada telefónica de la artista a El programa de Ana Rosa como una interpretación "de Óscar". Una guerra abierta contra la tonadillera que no ha cesado desde hace años y en la que aún quedan temas pendientes por resolver, como por ejemplo la devolución de sus enseres personales que dejó en la finca Cantora tras su marcha. "A ver si es verdad que me los da, porque devolver no devuelve nada esta mujer", asiente Dulce Delapiedra.

Dulce no ha dudado en recordar a Kiko Rivera cómo se portó con su hermana cuando esta no mantenía una buena relación con su madre. Gtres

En cuanto a la boda entre Isa Pantoja y Asraf Beno (24), Dulce se siente incómoda cuando le preguntan sobre la posibilidad de no estar invitada para no coincidir en espacio y tiempo con Isabel Pantoja. Hecho que tuvo como precedente el bautizo del hijo de Isa, en el que ella fue la madrina mientras que la artista no acudió. "¡Ay! eso es lo de menos, adiós, yo sé el origen de todo", ha respondido con gesto serio. Y es que para ella, su "niña", apelativo con el que se refiere a Isa, es una de las personas más importantes de su vida: "Ella es maravillosa, súper generosa, pero con ella no lo hicieron, le dieron muchísima caña y mira ahora por dónde".

