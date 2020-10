La muerte de La Veneno, a un paso de reabrirse: habla el criminólogo que apunta al homicidio

La muerte de Cristina Ortiz Rodríguez La Veneno sigue siendo todavía un misterio casi cuatro años después. La autopsia determinó que la causa de su fallecimiento el 9 de noviembre de 2016 fue un golpe en la cabeza por una caída. Sin embargo, la familia de la televisiva artista jamás creyó en esa hipótesis.

Las incógnitas en torno al caso se multiplican ahora más que nunca, también por el éxito masivo de la serie Veneno, de los directores Javier Calvo (29 años) y Javier Ambrossi (35). A lo largo de sus ocho capítulos se ha abordado al detalle la vida de Cristina desde su infancia en Adra -Almería- hasta su misteriosa muerte.

Pero los Ortiz Rodríguez no piensan parar hasta conocer la verdad. No dormirán en paz hasta saber qué pasó realmente con su hermana. Lejos de aceptar la versión del forense que habla de un golpe en la cabeza, un accidente, ellos sostienen la hipótesis del homicidio.

JALEOS ha contactado con Óscar Tarruella (50), criminólogo especialista en homicidios, investigación avanzada y muertes judiciales. Este experto en el sector junto al abogado penalista R.A. y la familia de Cristina han presentado este miércoles 28 de octubre en el juzgado de instrucción número 53 de Madrid una serie de informes periciales, el total de una parte de la investigación, para intentar reabrir con sus pruebas, el caso de la muerte de La Veneno.

La Veneno se fotografió para la revista 'Candy' poco antes de morir.

"La investigación la inicio bastante antes de que se supiera nada de la serie. Al principio hubo una de las hermanas que sí que intentó reabrir el caso, pero no se logró. En estos meses me he dedicado al caso. En el vídeo que publico en mi canal de YouTube salen cosas que puedo divulgar, pero hay otras que quedan en el informe pericial. Lo que ha pasado o lo que yo he visto que faltaba es un buen letrado de lo penal que llevara el caso. La familia empezó a tener unidad una vez vista mi investigación. Y les dije que esto no quedara aquí, en simple un vídeo de YouTube. Les pedí que me dejaran hacer una investigación más exhaustiva... Yo quería llegar más lejos. Quería acabar con los responsables en prisión. Tengo clarísimo que estamos ante un claro homicio doloso", comienza relatando Tarruella a este periódico.

Y continúa: "Un homicio puede ser involuntario. Tú puedes estar dando una paliza a una persona sin intención de matarla pero si la matas, tienes una responsabilidad. La gravedad del homicio se tiene que determinar y que juzgar. Lo digo yo, lo dice el forense Frontela y lo dicen diferentes profesionales de mi equipo de disciplinas del grupo criminal".

Para asegurarse de que esta gestión llega a buen puerto, la familia de La Veneno y Tarruella han contado con la ayuda de un abogado penalista que, por el momento, prefiere mantenerse en el anonimato: "Ahora sí, desde hace un mes aproximdamente se incoporó un gran letrado de nuestro país con el que yo ya he trabajado en otros casos. El anterior abogado ha tenido cuatro años de un proceso del que no ha solicitado reapertura y, la verdad, mi inteción era esa. Yo les dije que necesitaba un abogado que remara a mi favor. El abogado es R.A".

Cristina La Veneno en la presentación de su libro.

Pero, ¿cuál es el procecimiento natural en estos casos? Según Óscar Tarruella: "Lo que se hace es que la familia se persona y delega en el abogado la presentación de esa petición. No la podemos pedir nosotros sólo porque queramos. El abogado les representa judicialmente. Esta petición se ha presentado este miércoles 28 de octubre en el juzgado de instrucción número 53 de Madrid. También se ha creado una plataforma en Change.org. El apoyo de la sociedad es muy importante en estos casos y Cristina era una persona muy querida".

¿Tan evidentes eran las presuntas neglicencias en el informe del forense que certificó su muerte por un golpe en la cabeza? "Me parece muy grave. Veo muchas negligencias y quiero pensar que son involuntarias... Lo que necesitamos es que se reabra el caso y si se cometió algún error, se puede comprender, pero hay que redimirlo. No se puede poner en entredicho que había violencia de género. Eso está demostrado. Además de testigos, hay pruebas en las lesiones. Nosotros ponemos en entredicho el informe del forense porque se contradice con las lesiones que tanto la responsable de la UCI presenta en su informe como la propia Policía Científica. El forense no ha hecho bien su trabajo. Nosotros disponemos de las fotos que hizo la familia al ver que no se le facilitaban las de la Policía Científica. Ellos no creen en el accidente, creen en la agresión. Gracias a esas fotos hemos podido hacer una reconstrucción".

El cuerpo de Cristina está incinerado, ¿dificultaría eso la investigación? "No es cierto que no se pueda hacer nada con concuerpos incienaros. Hay gente que ha ido a prisión por otras pruebas: colchones, sangre... Nosotros hemos solicitado tener acceso a todo. La familia hasta ahora no ha tenido acceso a las fotografías ni a la inspección ocular en la UCI, ni del domicilio, ni de la autopsia... un criminalista como yo y mi equipo no podemos hacer nuestro trabajo sin eso", apunta Tarruella. ¿Y si el juzgado lo tumba lo que han presentado este miércoles? "Puede que lo admitan a trámite o que lo tumben. Y si lo tumban, iremos a instancias superiores. Y si hay que llegar a la Audiencia Nacional se llegará", concluye.

[Más información: Las últimas fotos de La Veneno viva: el autor cuenta la tristeza de la sesión]