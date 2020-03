El éxito rebelde y diferente de 'Los Javis', a examen: descubrimos sus cuentas

Javier Calvo (29 años) y Javier Ambrossi (35), dúo sentimental y artístico conocido comúnmente como 'Los Javis', lo han vuelto a hacer. Han vuelto a situarse en lo más top de la televisión actual española con su último proyecto, Veneno. Una serie que es el colofón a años de duro trabajo en los que han demostrado que también se puede triunfar con su peculiar forma de ver la sociedad, cruda y sin complejos.

Durante todo este tiempo han consolidado una carrera con un gran futuro, sustentada en un concepto original y en varias empresas que gestionan todas las facetas de su trabajo: la moda con Holagay S.L., lo audiovisual con Suma Latina S.L. y su musical con La Llamada El Musical AIE. Unas compañías que son el mejor reflejo de lo que son 'Los Javis': sociedades que crecen poco a poco, pero sin descanso, según los datos a los que ha tenido acceso JALEOS.

La primera y la más importante de todo este entramado empresarial es Suma Latina S.L., que fundaron en 2016 para gestionar todo lo relacionado con las artes escénicas. En torno a esta sociedad han surgido los principales proyectos que han dado a conocer a Calvo y Ambrossi, como la serie Paquita Salas, conocida internacional

'Los Javis' durante la presentación de 'Paquita Salas'.

Es la principal por la importancia de sus proyectos y por las cifras que manejan. Solo en 2018 (su segundo año de vida) consiguió ingresar casi un millón de euros. Una facturación que casi duplicaba la del año anterior gracias, en su mayor parte, al proyecto de Paquita Salas que en ese momento ya gestionaban con la multinacional Netflix.

Un gran trabajo conlleva, sin embargo, unos grandes gastos tanto en personal (635.000 euros) como en los materiales necesarios (386.000 euros) para llevarlo a cabo que han hecho que la sociedad termine el año con unas pérdidas de 86.000 euros. Estas cifras son algo normal porque al final la productora tiene que hacer una gran inversión para conseguir el mejor resultado audiovisual que, en vista del éxito que cosechó la serie, probablemente lo hayan recuperado con el estreno de la misma.

Otro de los efectos que conllevan los trabajos de este calibre para una empresa tan joven como Suma Latina S.L., sin unas reservas económicas de las que tirar, es que necesitan endeudarse tanto con los acreedores y hacer préstamos a corto plazo. Algo que se cumple en el caso de la productora, que entre estos dos partidas tiene unas cuentas a pagar de 268.000 euros.

El éxito de todos estos proyectos y de su peculiar visión les llevó a fundar en 2018 la empresa Holagay S.L. junto a su socia Carolina Echart, con la que gestionan su marca de ropa As if Clothing.

Para gestionar todos sus proyectos Los Javis han creado tres empresas.

Una auténtica explosión de color, con prendas inspiradas en algunos de sus proyectos audiovisuales, con que trataron de dar una respuesta a su idea de estética. Así, han creado colecciones "divertidas, libres de prejuicios, responsable, con mensaje y totalmente apartada del fashion system. Sin temporadas y sin género", según explican ellos mismos en su página.

Es una empresa tan joven que de los pocos datos que existen en la actualidad en el Registro Mercantil solo destacarían dos partidas: que tiene más de 20.000 euros en efectivo y otros activos líquidos equivalentes (dinero que suelen tener en una cuenta corriente y de la que pueden disponer con relativa facilidad); y que a corto plazo ha contraído una deuda de poco más de 27.000 euros.

La última compañía del reciente entramado empresarial de Los Javis es La Llamada el Musical AIE, que fundaron hace solo un mes para la gestión de las actividades escénicas en las que se ven involucrados. Un concepto ambiguo que, en vista del nombre elegida, puede ir destinado a gestionar lo relacionado con La Llamada, el musical que se ha convertido en todo un éxito que lleva más de seis años en el cartel del Teatro Lara.

Juntos para todo

'Los Javis' han conseguido crear el tándem perfecto, tanto en lo personal como en lo profesional. La pareja se conoció en 2010, cuando Calvo triunfaba interpretando a 'Fer' en la serie Física o Química.

Al finalizar la ficción, los dos actores quedaron relegados a un segundo plano y salvo pequeños papeles en series o algunos cortometrajes no hicieron trabajos de gran relevancia. Hasta 2013, cuando alcanzaron un gran éxito con el musical La llamada.

'Los Javis' llevan juntos desde 2010.

Desde entonces han estado centrados en su trabajo y muy de vez en cuando ha trascendido alguna información sobre su vida personal. Uno de los detalles más sonados es que la pareja es una gran anfitriona, y pueden presumir de ofrecer las mejores fiestas en su piso, situado en pleno centro de Madrid.

Además, mantienen una gran amistad con un nutrido grupo de amigos de hace años a los que han elevado a categoría de estrellas, como Brays Efe (31), Anna Castillo (26), Belén Cuesta (36) o Macarena García (31), entre otros.

En septiembre de 2017 Javier Ambrossi le pidió matrimonio a Calvo durante el estreno de la película La llamada. "La película habla sobre el amor transformador que siento por Javi, el amor de mi vida. Yo creo que es el momento, no lo iba a hacer, pero ¿te quieres casar conmigo?", dijo el director a su pareja, que no tardó en responder con un sonoro "sí". Tres años después de este emotivo momento la pareja todavía no ha pasado por el altar.

Un estreno muy sonado

Este viernes se ha estrenado la primera entrega de la serie Veneno, una producción de ocho capítulos de 50 minutos cada uno en los que se relata la vida de Cristina Ortiz, un personaje que se convirtió en todo un fenómeno a finales de los 90.

La serie, dirigida por 'Los Javis', muestra la vida de una de las transexuales más conocidas de España, a través de tres protagonistas: Isabel Torres, Daniela Santiago y King Jedet.

Las tres actrices que dan vida a La Veneno.

Con esta serie la pareja de directores pretende crear un paralelismo entre la vida de la excolaboradora de Pepe Navarro (68) con la de Valeria Vegas, autora de las memorias oficiales de La Veneno ¡Digo! Ni puta ni santa que escribió siendo una estudiante de Periodismo. En la producción se hace un repaso a la vida de estas dos mujeres que nacieron en épocas muy diferentes pero que se tienen que enfrentar a una incomprensión similar por parte de la sociedad.

