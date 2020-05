El exmarido de Mónica Naranjo debuta como 'youtuber': sus revelaciones sobre el caso Biondo

El 30 de mayo del año 2013, un acontecimiento conmocionó a toda España. Mario Biondo, el marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva (46 años), aparecía muerto en extrañas circunstancias en el piso que el matrimonio compartía cerca de la plaza de Tirso de Molina en el centro de Madrid.

Seis años y medio después, en octubre de 2019, tras tres autopsias, dos exhumaciones al cuerpo del cadáver y una guerra sin cuartel por parte de la familia del italiano contra la periodista española, se demostró que Mario se había suicidado y que no había sido asesinado, hipótesis que los Biondo siempre sostuvieron y mantienen aún hoy.

Mónica Naranjo y su exmarido, Óscar Tarruella, en una imagen de archivo. Gtres

Siete años se cumplen este sábado del trágico suceso y para sorpresa de todos, en los últimos días, una figura inesperada ha emergido en torno a este mediático caso. Un rostro no demasiado conocido para muchos pero cuyo nombre lleva casi dos décadas saltando de periódico en periódico y de programa en programa por su vinculación laboral y sentimental con una de las artistas patrias más famosas a nivel global.

Él es Óscar Tarruella (50), exmarido de Mónica Naranjo (46), quien durante más de diez años formara parte de los Mossos d'Esquadra. En concreto, este vasco afincado en Barcelona desarrolló su labor profesional como criminólogo especialista en homicidios, investigación avanzada y muertes judiciales. Un trabajo que abandonó voluntariamente para tomar las riendas de la carrera profesional de su entonces pareja, la cantante Mónica Naranjo, ejerciendo de su representante.

4400 reproducciones en menos de 2 días. Agradecido por el interés que ha despertado mi investigación sobre el caso. Gracias 🙏🏻https://t.co/Feq7v6FwDT — Oscar Tarruella (@OscarTarruella) May 28, 2020

La manera en la que Tarruella irrumpe para intentar arrojar luz al caso de Mario Biondo -cerrado desde ya hace meses en los dos países donde se investigó, España e Italia- es a través de su nuevo canal de YouTube. Bajo el nombre de Crímenes imperfectos, el criminólogo ha debutado como youtuber publicando cuatro vídeos de una duración de entre 5 y 35 minutos cada uno explicando las presuntas irregularidades que se cometieron desde el primer día de la muerte de Mario Biondo.

Sobre el último de sus clips respecto al caso, titulado Caso Mario Biondo - Cap 4 - CONCLUSIONES, Óscar Tarruella ha publicado un tuit. Un mensaje donde deja patente su alegría por el interés que bajo su criterio ha provocado su investigación en relación a este delicado asunto. "4.400 reproducciones en menos de dos días. Agradecido por el interés que ha despertado mi investigación sobre el caso. Gracias", ha tuiteado el de Gernika.

Sobre Óscar y Mónica

Óscar Tarruella y Mónica Naranjo protagonizaron una historia de amor que empezó de la forma más curiosa. Se conocieron cuando él ejercía de mosso y acudió a casa de la cantante tras sufrir un robo en su domicilio. El policía entró en su casa y en su vida, en la que permaneció casi veinte años, siendo no solo su mano derecha profesional sino también su pareja. Aquello fue tan puro y profundo que Mónica llegó a adoptar a Aitor, el hijo que Óscar tenía fruto de un anterior matrimonio.

Tras el anuncio de su divorcio, en julio de 2018, salieron a la luz las sombras de una relación tormentosa y tóxica. En una durísima entrevista para la revista Lecturas, Tarruella confesó sentir "miedo" al lado de Mónica: "Sentía miedo a su lado. Está despechada y no me perdona que yo tomara la decisión de dejar la relación. En su día me dijo que hubiese preferido la muerte a que yo la hubiese dejado", aseguró. Definió a la artista como una persona "cruel" y advirtió con demandarla si seguía desvelando detalles sexuales de su relación para promocionar su programa de Cuatro, Mónica y el sexo.

"Tenía una gran dependencia de esta relación tóxica y sin querer te autodestruyes a ti mismo. Ella dice que se descubrió el pastel. No sé a qué se refiere. Dejó de hablarme. Nombró interlocutora a mi hermana. Luego quiso que fuera un abogado. Fue un distanciamiento continuo", concluyó. Ahora, casi dos años después de aquello, toma las riendas de su vida y se estrena en YouTube con Crímines imperfectos cuyo primer programa versa sobre el caso Biondo; un delicado asunto que está a punto de llegar a su séptimo aniversario.

El recuerdo de Santina

Mario Biondo y Santina D'Alessandro. Redes sociales

Santina D'Alessandro, madre de Mario Biondo, y una de las personas que más ha luchado por intentar demostrar la que siempre ha considerado su verdad, ha compartido todos los vídeos de Tarruella en sus redes sociales personales. La teoría de que su hijo fue asesinado sigue rondando no solo su cabeza sino la de todos los tuyos.

Este sábado, día 30 de mayo, se cumplen siete años del suicidio del que fuera cámara de los programas MasterChef y Supervivientes; y su madre ha querido tener un emotivo recuerdo. "¡Cuánto te extraño, mi amor! Estoy devastada por un sordo dolor que día tras día desgarra mi alma... Aguantando y sobreviviendo con el único propósito de darte justicia", han sido las palabras con las que ha acompañado una bonita foto junto a su hijo, Mario.

Además, la mamma italiana ha querido compartir una cita de A. Noël que dice lo siguiente: "La gente nunca deja de sorprendernos. Solo aprendemos a vivir manteniendo de alguna manera el enorme y abismal vacío que nos deja su ausencia".

