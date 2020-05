El nuevo proyecto profesional de Malú en la recta final de su embarazo

En medio de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y de los preparativos para la llegada de su primera hija, Malú (38 años) ha decidido embarcarse en un nuevo proyecto y se ha volcado de lleno a trabajar en su gran pasión: la música.

Además de la reedición de su single Cantaré, que realizó con la colaboración de muchas de sus fans en un emotivo videoclip, y el lanzamiento de su tema Tejiendo alas, la artista ha dejado entrever que está trabajando en un nuevo proyecto y ha generado un gran revuelo en sus redes sociales con su última publicación.

En la imagen se puede ver en primer plano un micrófono de estudio y al fondo a su productor Rubén García luciendo una mascarilla. Una instantánea que demuestra que Malú está aprovechando al máximo la recta final del embarazo para seguir inmersa en su música y seguir creando nuevos temas.

Ver esta publicación en Instagram Que el ritmo no pare!!! Seguimos @__rubengarcia__ 💃🏻💃🏻💃🏻 Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_) el 28 May, 2020 a las 8:20 PDT

"¡¡¡Que el ritmo no pare!!! Seguimos", ha escrito la cantante junto a la publicación. A lo que el experto ha respondido con un divertido comentario: "Grabaciones en fase 1".

Aunque la artista no ha dado más detalles sobre cuál es el proyecto en el que está trabajando, sus incondicionales fans no han dudado en mostrarle todo su apoyo y llenar la publicación de mensajes de alegría por este anuncio: "Me muero", "Grande Malú", "¡Qué ganas de verte y de oirte!" o "¡Qué equipazo!", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lo cierto es que el nuevo trabajo en el que está inmersa Malú y su productor no ha sido el primer proyecto musical que han desarrollado durante esta cuarentena. Al poco de que se decretara el estado de alarma, la cantante hizo público el videoclip de la reedición de su single Cantaré.

Este tema era una de las canciones del disco Oxígeno, que lanzó en septiembre de 2018; pero que un año después ya se propuso rehacer con fines solidarios apoyando la acción Girls get equal de la ONG Plan Internacional.

La cantante está en la recta final de su embarazo.

En concreto, la música explicó que realizó Cantaré porque quería que fuese una "canción que animase a las personas... a todas esas niñas y mujeres que creen que no hay esperanza". Razón por la que, señaló, todos los beneficios serían donados a ellas.

Un mes después de hacer público este vídeo, lanzó un single de su próximo trabajo, llamado Tejiendo alas. Uno de los temas más especiales de su carrera ya que estaba dedicada a la hija que estaba esperando con Albert Rivera (40).

"Era una canción sin ninguna pretensión, simplemente era una canción para expresar las sensaciones tan maravillosas que tienes en tu cuerpo en esta nueva etapa", explicó al poco de darla a conocer en una entrevista en Cadena Dial.

Es el tema "más especial de mi vida. Está dirigida hacia lo pequeñito, tan grandioso, que te hace sentir esa nueva vida que llevas dentro de ti", añadió visiblemente emocionada.

Malú explicó que compuso la canción durante el confinamiento, y que quería que fuese un homenaje a todas las mamás que ya lo han sido, a las que lo van a ser y a las que desean serlo: "Tenía ganas de contar cómo me sentía, pero son un montón de sensaciones. La ilusión, la emoción, el miedo, el respeto… algo está creciendo en ti y solamente te importa ir creándolo todo para que cuando llegue esté todo listo", señaló.

La artista y Albert Rivera, que están a punto de convertirse en padres, fueron los encargados de dar a conocer la buena noticia el pasado 4 de diciembre a través de sus redes sociales con una fotografía de un chupete y el mensaje: "Ahora sí... Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor", escribieron en el post.

