Primeras palabras de Malú desde que está embarazada: "Tenía ganas de contar cómo me sentía"

Malú (38 años) ha concedido su primera entrevista tras el lanzamiento de su tema Tejiendo alas, y ha explicado lo feliz que se encuentra con su nuevo proyecto profesional y con el pequeño que está en camino, su primer hijo en común con Albert Rivera (40).

"Estoy muy bien y muy feliz. Era una canción sin ninguna pretensión, simplemente era una canción para expresar las sensaciones tan maravillosas que tienes en tu cuerpo en esta nueva etapa", ha explicado en Cadena Dial.

La artista ha señalado que es un tema muy personal y cuya lanzamiento está muy ligado a su embarazo. Es el tema "más especial de mi vida. Está dirigida hacia lo pequeñito, tan grandioso, que te hace sentir esa nueva vida que llevas dentro de ti".

Malú durante su entrevista en Cadena Dial.

Una canción que ha compuesto durante este confinamiento y que ha dedicado a todas las mamás que ya lo han sido, a las que lo van a ser y a las que desean serlo: "Tenía ganas de contar cómo me sentía, pero son un montón de sensaciones. La ilusión, la emoción, el miedo, el respeto… algo está creciendo en ti y solamente te importa ir creándolo todo para que cuando llegue esté todo listo".

En cuanto al confinamiento que está viviendo España por la pandemia provocada por el coronavirus, Malú ha explicado que para ella "este tipo de golpes quita muchas tonterías del medio. El ser humano tiene tendencia a acumular muchas tonterías, y creo que esto de un plumazo limpia esas cosas y deja lo prioritario".

La cantante está en la recta final de su embarazo.

Una crisis sanitaria que emociona a la artista al recordar a todos los que han fallecido a causa del virus: "Es muy duro, estamos perdiendo a mucha gente. No solo estamos encerrados en casa, estamos perdiendo a muchos hermanos, abuelos, vecinos, amigos... Es horroroso, creo que la solidaridad del ser humano es ahora cuando tiene que explotar", ha señalado.

Sin embargo, Malú ha sacado el lado positivo y ha comentado la graciosa anécdota de su gato, que estos días está más confinado de lo normal. "Mi gato lleva un confinamiento terrible. Está mi sobrino de ocho años en casa y ya sabes que los gatos y los niños... el pobre no baja a la planta de abajo para no ver al niño", ha asegurado entre risas.

A punto de ser madre

Malú y Albert Rivera están a punto de convertirse en padre. La pareja fue la encargada de dar a conocer la buena noticia el pasado 4 de diciembre a través de sus redes sociales con una fotografía de un chupete y el mensaje: "Ahora sí... Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor", escribieron en el post.

En los meses posteriores la pareja ha tratado de mantener el embarazo en la más estricta intimidad. Muy recelosos con su vida privada, han permanecido alejados del foco mediático y, salvo contadas excepciones, no han ofrecido ningún tipo de declaraciones.

Sin embargo, hace un mes la artista sorprendió a sus seguidores al responder algunas preguntas en Instagram y desvelar cómo estaba viviendo estos meses: "El embarazo va muy bien. Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial, todo me ha sentado bien. De hecho, todo me sienta demasiado bien. Menos mal, porque en el confinamiento se come mucho", aseguró.

"Estoy cada vez más gorda, con barrigón, hay días que me cuesta un poco más, te das cuenta de que respirar te cuesta, pero estoy encantada y está siendo muy fácil. Ahora que en vez de confinados estamos confitados, porque yo tengo muchas ganas de comer y de llorar... ¡Tengo las hormonas...!", explicó la intérprete de Toda.

