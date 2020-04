Malú y Albert Rivera preparan su casa para el nacimiento de su hijo en común

Malú (38 años) y Albert Rivera (40) ya cuentan los días para recibir a su primer hijo juntos. La famosa cantante se encuentra en la recta final de su embarazo, por lo que ella y el expolítico han decidido preparar su casa para este momento tan especial.

Aunque la pareja está cumpliendo las normas del confinamiento obligatorio y ambos permanecen encerrados, este martes se han acercado dos furgonetas de una empresa de reformas hasta la vivienda que comparten en una lujosa urbanización de Madrid desde que comenzaran su relación.

La cantante y el que fuera líder de Ciudadanos parecen estar a punto de acometer una renovación que ponga su casa a punto para la llegada de la criatura que, sin duda, cambiará sus vidas y necesitará ciertas comodidades.

Pese a que siempre han tratado de mantener su intimidad alejada del foco mediático, ambos han mostrado desde el principio la ilusión con la que afrontan esta dulce espera. "Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás!", anunciaban en sus redes el pasado 5 de diciembre, rogando que les permitan vivir esta etapa "con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece".

Confesiones de Malú

Malú ha contado a sus seguidores cómo está llevando el embarazo. Gtres

Malú rompía su silencio hace unas semanas respondiendo a través de sus redes sociales a las preguntas que le hacían sus seguidores. La cantante no tuvo tapujos a la hora de abordar la curiosidad de sus fans sobre su embarazo.

"El embarazo va muy bien. Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial, todo me ha sentado bien. De hecho, todo me sienta demasiado bien. Menos mal, porque en el confinamiento se come mucho", relataba, asegurando que está "cada vez más gorda, con barrigón" y con "muchas ganas de comer y de llorar".

Además, la artífice de Aprendiz ha relatado los problemas a los que se enfrenta debido al encierro por la crisis del coronavirus: "Antes paseaba mucho y en este momento lo necesito y lo echo mucho de menos. Las embarazadas estamos con esa necesidad de estirar y andar. Pero bueno, me ha dado por limpiar y bailar con mi sobrino".

Pero la cantante también ha mostrado en alguna ocasión su malestar con los medios por las informaciones sobre su futura maternidad. Hace unos días estallaba en su Instagram, desmintiendo las noticias que apuntaban a que había decidido dar a luz en casa: "Llevo más de un año escuchando y leyendo mentiras sobre mi vida, a las que desgraciadamente ya me he acostumbrado. Nunca me he pronunciado, pero en estos momentos tan delicados suenan especialmente frívolas, porque somos muchas las mujeres embarazadas y preocupadas por esta situación tan complicada. Por favor, ya basta", escribía.

