Estas son las famosas que contribuirán a aumentar la natalidad en 2020

Después de que España haya registrado la cifra más baja de nacimientos desde 1941, los famosos se han propuesto aumentar la natalidad de nuestro país y son numerosas las parejas que se convertirán en padres en 2020. Malú (37 años) y Albert Rivera (40) o Marta Ortega (35) y Carlos Torretta (33) son solo algunos ejemplos. También la presentadora Toñi Moreno, quien a sus 46 años ha decidido hacer realidad su sueño siendo madre soltera.

Fuera de nuestras fronteras, el baby boom llega a palacios y estrellas de Hollywood. Así, Guillermo (38) y Stéphanie de Luxemburgo (35) y la actriz Milla Jovovich (43) y Paul W. S. Anderson (54) son otros de los personajes que esperan la llegada de un nuevo miembro a sus familias el próximo año.

1. Malú y Albert Rivera

La cantante y el que fuera líder de Ciudadanos anunciaron hace menos de un mes que están esperando su primer hijo en común. A través de sus respectivas cuentas de Instagram publicaron la imagen de un chupete con un texto para anunciar la noticia: "Ahora sí... Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor".

Para ella será el primer hijo mientras que para el expolítico será el segundo, ya que es padre de una niña llamada Daniela de una relación anterior.

Malú y Albert Rivera en una imagen de archivo.

2. Marta Ortega y Carlos Torretta

La hija de Amancio Ortega (83), fundador del Grupo Inditex, que ya es madre de un niño, Amancio (6), fruto de su antigua relación con el jinete Sergio Álvarez, ha decidido ampliar la familia junto al hijo del conocido diseñador Roberto Torretta, con el que se casó el pasado 2018. El matrimonio dará la bienvenida al mundo a una niña en la primavera de 2020.

Carlos Torretta y Marta Ortega en un desfile de moda. Gtres

3. Toñi Moreno

Tras varios intentos fallidos, la presentadora cumplirá su sueño de ser madre a comienzos del 2020. La gaditana ha logrado quedarse embarazada de una niña a los 46 años a través de inseminación artificial. Será madre soltera pues actualmente no tiene pareja y ha confesado en numerosas ocasiones estar "feliz y encantada". "Me encuentro estupendamente, con mucha fuerza, muy ilusionada porque una vida es una vida, es lo mejor que te puede pasar y todo lo demás es relativo".

Toñi moreno en una imagen de promoción.

4. Inés Arrimadas y Xavier Cimas

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso está embarazada. Tres años después de pronunciar el 'sí, quiero' frente a su marido, la diputada vive un dulce momento que le llevará a experimentar la maternidad en los próximos meses. "Estoy muy contenta y creo que se me nota en la cara", aseguró Arrimadas con las únicas palabras al respecto que ha pronunciado públicamente.

Inés y Xavier, en el día de su boda, el 31 de julio de 2016.

5. Alberto Garzón y Anna Ruiz

"9 de octubre: 34 años desde que vine a la vida. Pasa el tiempo más rápido de lo que uno pudiera imaginar. Pero qué forma de disfrutarlo si uno tiene la suerte de estar tan bien acompañado. Desde hace algunos años tengo la maravillosa fortuna de compartir vida con Anna, y desde hace apenas 13 meses también con Olivia. Pero claro, como se puede observar en la foto la familia está por crecer con el/la peque en camino. A seguir disfrutando y luchando por un mundo mejor". Con este mensaje el líder de Izquierda Unida dio la buena nueva.

Alberto Garzón y Anna Ruiz en una imagen de sus redes sociales.

6. Elena Tablada y Javier Ungría

Fue la diseñadora, a través de sus redes sociales, la encargada de anunciar la noticia de su embarazo: "Hemos mantenido silencio porque queríamos disfrutar en paz y privacidad con nuestra familia y amigos cercanos lo máximo posible. Gracias a todos por la comprensión. Hell+Happs=5". De este modo, la pequeña Ella -la hija que tiene Elena con el cantante David Bisbal (40)- pronto dejará de ser hija única.

Elena Tablada y su marido Javier Ungría en una imagen de archivo. Gtres

7. Hiba Abouk y Achraf Hakimi

La que fuera protagonista de la serie El Príncipe y el futbolista se convertirán en padres primerizos en el 2020. La actriz lo anunció con una imagen de los dos juntos y el siguiente mensaje: "Este hombre que sale conmigo en la foto, ha plantado en mí una semilla de amor y respeto inquebrantable. Gracias a Dios, a la vida, al universo y todos los que os alegráis con esta noticia. Y a ti @achrafhakimi gracias por aprender y luchar día a día de mi mano. Te quiero y querré siempre #lamejornoticia #lamejorvida #agradecida #bendecidayafortunada".

La actriz y el futbolista caminando relajados por Madrid. Gtres

8. Natalia Sánchez y Marc Clotet

"¡Nuevo bebé en camino! (otra vez...) No sé si nos ha cegado la ilusión o la inconsciencia pero el año que viene...¡volvemos a aumentar la familia! ¡No sabéis la ilusión que hace poderlo compartir, por fin! La verdad es que estos 4 meses, han sido muy diferentes a los primeros 4 meses de Lía. Mi atención no está puesta al 100% en el embarazo porque... bueno, porque con un bebé de 10 meses y medio... ¡es imposible! Lo cierto es que pienso mucho en cómo lo vamos a hacer el año que viene con dos bebés en casa y aun que reconozco que no tengo ni idea, porque con Lía ya me faltan manos..., no paro de repetirme a mi misma que; con paciencia, amor y Marc Clotet, que es sin duda el mejor compañero de viaje, todo saldrá bien... Muchas gracias a tod@s por acompañarnos en otra aventura más. Poderlo compartir hará, como siempre, el camino mucho más llano...GRACIAS". Estas fueron la palabras de la actriz al compartir con sus seguidores que está esperando de nuevo un bebé.

Natalia Sánchez y Marc Clotet en un desfile en la Madrid Fashion Week. Gtres

9. Ricky Rubio y Sara Colomé

El jugador de baloncesto y su novia serán padres en el primer trimestre del 2020. Tan sólo unos días después de que el deportista se proclamara campeón del mundo con la selección española de baloncesto, saltó la noticia a las páginas de las revistas de la prensa rosa. Para ambos es su primer hijo.

Ricky Rubio y su novia, Sara Colomé, tras ganar el mundial.

10. Manuela Vellés e Ibón

La intérprete Manuela Vellés está de enhorabuena. Después de una plácida espera, la conocida actriz de Velvet Collection confirmó que estaba embarazada de su primer hijo. Tras mucho tiempo buscándolo con calma, fue la propia Vellés quien no dudó en hacerlo público entre un gran número de amigos en la presentación oficial de su nueva serie de televisión, Alta Mar. El padre es su pareja Ibón, del que poco se sabe, ya que su vida privada la mantiene totalmente al margen de los focos. De hecho, ni siquiera hay una imagen pública de los dos juntos.

La actriz Manuela Vellés.

11. Pastora Soler y Francis Viñolo

La cantante anunció por sorpresa al público durante su concierto en el Patio de la Tonelería de González Byass, en Jérez, que estaba embarazada. Esto ocurrió el pasado agosto, cuando ya estaba de cuatro meses, por lo que a comienzos del 2020 verá la cara de su bebé. Es el segundo hijo que espera con su marido, Francis Viñolo.

Pastora Soler y Francis Vinolo en un desfile de alta costura. Gtres

12. María Lapiedra y Gustavo González

La pareja espera su primer hijo en común para 2020. Después de un aborto, la exactriz porno anunció, vía exclusiva, que por fin cumpliría su sueño de ser madre junto al colaborador de televisión. El bebé que viene en camino es una niña, la tercera para María, quien tiene dos hijas de su exmarido. Para Gustavo es el quinto hijo, ya que tiene cuatro fruto de su anterior relación.

María Lapiedra y Gustavo González en una imagen de archivo. Gtres

13. Lorena Gómez y René Ramos

La cantante y el hermano de Sergio Ramos (33) están esperando su primer hijo en común. La pareja ya había mostrado en diversas ocasiones su deseo de convertirse en padres y su sueño se hará por fin realidad. Para la intérprete este será su primer hijo mientras que para el representante de futbolistas será el segundo, ya que tiene una niña de una relación anterior.

Lorena Gómez y René Ramos en la boda de su hermano Sergio y Pilar Rubio. Redes sociales

14. Milla Jovovich y Paul W. S. Anderson

La actriz y modelo está de nuevo embarazada a sus 43 años, y así quiso anunciarlo a través de su cuenta de Instagram: "Después de descubrir que estaba embarazada hace 13 semanas, tuve una mezcla de sentimientos que iban desde la alegría total hasta el terror absoluto. Debido a mi edad y la pérdida del último embarazo, no quería unirme a este potencial bebé demasiado rápido". Jovovich, que ya es madre de dos niñas, tuvo un aborto antes de su tercer embarazo.

Milla Jovovich y Paul W. S. Anderson. Gtres

15. Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo

Los herederos del Gran Ducado de Luxemburgo también serán papás en 2020. Tras siete años de matrimonio, la pareja real confirmó la noticia en la cuenta oficial de palacio: "Sus altezas reales el Gran Duque y la Gran Duquesa tienen la inmensa alegría de anunciar que el Gran Duque Heredero y la Gran Duquesa Heredera esperan su primer hijo. El nacimiento está previsto para el mes de mayo. El Gran Duque y la Gran Duquesa, así como los miembros de las dos familias se unen a su felicidad".