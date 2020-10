Las impactantes declaraciones de Tom sobre Melyssa de las que todo el mundo habla

Tom Brusse (27 años) se convirtió en el gran protagonista de La isla de las tentaciones 2. Y es que el francés escandalizó a la audiencia por la infidelidad a su novia Melyssa Pinto (28) con Sandra Pica. Ahora, la nueva pareja demuestra que lo suyo no ha sido un simple affair y, pese a las críticas, siguen adelante con su relación. De hecho, ya viven juntos en Madrid.

"Estoy enamorado. Somos novios, estamos muy felices", asegura Tom Brusse en una entrevista con Lecturas. "Me ha enamorado. Lo que a Melyssa no le gustaba de Tom es lo que a mí me ha llamado la atención", dice por su parte Sandra Pica, quien posa sonriente junto al concursante de La isla de las tentaciones 2. Pero más allá de su felicidad, ambos han vivido momentos muy duros en las últimas semanas, por la ola de comentarios en su contra.

Portada de la revista 'Lecturas'. 'Lecturas'

"Me duele lo que dicen. ¡Mira qué cara tengo! He perdido 10 kilos. Me dejan de materialista, de machista, de golfo, de cerdo... ¿Por qué?", explica Tom antes de que Sandra Pica asegure sentirse uno de los personajes más odiados del programa. El reproche es tal, que las críticas han llegado hasta su madre, a quien hacen comentarios como: "Qué vergüenza de hija has criado".

Por otro lado, Tom habla de su relación con Melyssa y niega las acusaciones que esta ha hecho en su contra. "Antes ir a la isla, le bajaron los seguidores y no hacía tanto dinero. Y gracias al programa le han subido", responde el francés sobre la supuesta exigencia que le hizo su exnovia para acudir a La isla de las tentaciones. También desmiente haber intentado hacerse famoso a toda costa. "¡Pero si en Francia me han llamado mil veces de programas! Una vez fue para ir con Melyssa. Ella quería ir y yo dije que no. Sandra Pica, por su parte, también está luchando por limpiar la imagen de su pareja. "Él es cariñoso y muy sensible", asegura en la entrevista.

Melyssa y Tom, durante una conversación en 'La isla de las tentaciones'. Telecinco

Pero a Tom no solo le duelen los comentarios que se han hecho en su contra, sino también lo que ha dicho Melyssa sobre él. Lo más fuerte, en su opinión, cuando la extronista aseguró que se quedaba sola en Marrakech. "Cancelé todos los proyectos que tenía para quedarme en casa con ella y ayudarle con su marca de ropa", asegura el francés para defenderse.

Más allá de su relación con Melyssa y de su romance con Sandra, Tom Brusse se ha emocionado al hablar de su madre, quien falleció de cáncer cuando él tenía 19 años. "Melyssa sabe que hay un tema que me duele muchísimo, que es mi madre, para mí es sagrado. Pues ella, como no me veía llorar me atacó con eso", explica. "Cuando voy a mi casa de Marruecos, hay recuerdos de mi madre por todos lados, y eso, para mí, es difícil. Melyssa sabe que yo cada tres meses voy a Montpellier, al cementerio", añade.

Tras la ruptura

De acuerdo con Tom, al día siguiente de haber puesto fin a su relación, Melyssa quiso perdonarlo. Una afirmación que nada tiene que ver con las declaraciones de la extronista. Pero él insiste: "Ella sabe manipularme. Melyssa gritaba y lloraba: 'Tom, quiero volver contigo'. Se me partió el corazón. Empecé a llorar. Nos besamos. Nos acostamos. Después nos fuimos a cenar".

Tom haciéndole una importante promesa a Sandra Pica, durante 'La isla de las tentaciones'. Telecinco

El francés asegura que la única razón por la que se acostó entonces con Melyssa fue por pena. De hecho, ya no sentía nada por ella y solo pensaba en Sandra, con quien decidió hacer una nueva vida a su regreso de República Dominicana. Esto, pese a las amenazas de su exnovia.

"Melyssa me decía llorando: 'Por favor, que me voy a morir'. Decía que se quería matar. Entonces yo le decía: 'No te preocupes, te quiero", explica Tom, quien ahora se arrepiente de sus palabras. "No he hecho bien en darle esperanzas para tranquilizarla. Tenía miedo de su reacción", explica. De lo que no se culpa el francés es de haberle sido infiel. Aunque su objetivo no era hacerle daño, según comenta, en la isla se dio cuenta de que tenía de que ser "un poco egoísta" y pensar en él.

