Las frases lapidarias de Melyssa en la hoguera de confrontación con Tom que ya son virales

Melyssa (28 años) ha estado durante días llorando a lágrima viva por los rincones de la gran villa en la que se aloja en República Dominica mientras su pareja, Tom Brusse (27), ha estado disfrutando de su relación con Sandra, la tentadora de la que no se ha separado desde que comenzó el programa.

Tras ver las imágenes más explícitas posibles el pasado domingo y llorar y gritar desconsoladamente, Melyssa decidió pedir una hoguera de confrontación con Tom para verle cara a cara y aclarar o no lo sucedido. Este miércoles llegó el deseado momento por todos los espectadores, y no decepcionó a nadie.

Desde que Melyssa se presentó ante Sandra Barneda (45) con un vestido color nude de sed y unos pendientes XXL con brillantes, los usuarios de Twitter ya agitaban sus dedos ante el teclado de sus móviles para comentar todos los detalles de la cita. Y las redes ardieron hasta el extremo minutos después, cuando Tom apareció ante la joven y ella demostró su valía sin dejarse amedrentar por la situación.

Melyssa fue coronada por muchos tuiteros como "la Reina de España" gracias a las frases lapidarias que espetó ante el que ya es su exnovio. La joven dejó el concurso, pero antes de irse dejó claro su poder y dijo alto y claro todo lo que pensaba del comportamiento de Tom. A continuación, algunas de sus frases que formarán parte ya de la historia de la televisión:

aspiro algún día a tener los ovarios tan gordos como melyssa #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/hVGpwQOt0S — elia.🦙 (@eliasintilde) October 14, 2020

- "Todo lo que no me has valorado tú, me lo valoro yo ahora mismo"

- "Yo acabo de subir de rango, soy mejor persona que él"

El discurso de Melyssa en la hoguera de confrontación es mi charla TED favorita del año. #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/FhhPHjgGlm — Srta. Peter (@SrtaPeter) October 15, 2020

- "Yo no he perdido nada, tú has perdido a una mujer, pero yo no pierdo nada porque tú no eres un hombre"

- "Esta es la mansión Playboy y tú te has comportado como si fueras el dueño"

when melyssa said "te la has follado tío, te has acostado con ella, ¿cómo has podido?" i really felt that pic.twitter.com/9Th5CNultH — 🎃🕷💀 ♓︎ 👻🕸️🦇 (@iambluecactus) October 15, 2020

- "Eres la peor persona que he conocido en mi vida, ¿no te da vergüenza que tu padre vea esto?"

- "Me he dado cuenta de que no necesito un hombre para seguir adelante"

Juro que viendo esta parte, me ha recordado a un hombre de mi vida con nombre y apellidos, creo que muchas personas nos hemos visto representados por Melyssa... #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/r0FGLguaDq — AlexCastle 👾🦋 (@AlexCastleZ) October 14, 2020

- "Eres la peor decepción de mi vida, tienes un corazón podrido"

- "Me da tanto asco que no me merece, acaba de perder todo el valor que tiene una persona"

[Más información: Tom Brusse, el mayor estafador emocional de Tentaciones y el vergonzante despiporre de Mayka]