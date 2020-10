Tom Brusse, concursante polémico y empresario de éxito: así es su vida repleta de lujos

Como era de esperar, el aterrizaje de la segunda edición de La isla de las tentaciones se ha convertido en toda una revelación en Mediaset. El reality show donde se pone a prueba la fidelidad y el amor ha contado en esta temporada con polémicas parejas. Sin embargo, con el permiso de las demás, si hay una relación que está dando mucho de qué hablar en los medios de comunicación es la conformada por Melyssa (28 años) y Tom Brusse (27).

De hecho, esta semana han protagonizado uno de sus grandes enfrentamientos después de que Melyssa haya visto en su hoguera cómo su pareja se deja querer por otra mujer en Villa Montaña. La escena que ha dado la vuelta al ruedo en Twitter es esa en la que, presa de los celos, se salta las normas y se enfrenta a Tom. Ahora bien, más allá de la toxicidad o no de su amor, ¿quién es Tom Brusse? Amén del concursante más polémico de La isla de las tentaciones, Brusse es un empresario de éxito, un emprendedor hecho a sí mismo. Al menos, así se vende él mismo en sus redes sociales, y reza su biografía.

Ver esta publicación en Instagram Necesito vacaciones 😭 Cual es tu destino favorito ? Una publicación compartida de Tom Brusse (@tombrusse) el 31 Ago, 2020 a las 4:22 PDT

Natural de Marrakech y nacido en el seno de una familia acaudalada, Tom Brusse tuvo claro que lo suyo era el mundo empresarial desde bien pequeño. Rodeado de familia emprendedora, a los 23 años levantó su primer negocio: un restaurante en Hong Kong. Para poder gestionarlo, cursó estudios de Gestión Hotelera en Marbella, donde reside desde hace años. Este "niño rico", como lo ha definido la madre de Melyssa recientemente, pronto supo que su vida y su éxito estaba fuera, allende los mares. Nueva York, Barcelona y Hong Kong fueron, pues, los países de su hoja de ruta.

La hostelería no es, ni de lejos, su única ocupación. Ya lo ha dejado caer en el reality: "También tengo una marca de vestidos de baño y un hotel". Además de sus avatares sentimentales por medio mundo -Tom ha contado que "antes de ir a Hong Kong tuve pareja, pero en esta ciudad la vida es muy superficial y las chicas están allí por interés"-, se ha comprado su propio hotel en Marruecos y se confiesa un aficionado del deporte. "Estoy de vuelta en Marruecos para jugar al golf porque quiero ser golfista profesional", se puede leer en una publicación de su Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Living the life 💯😎 Una publicación compartida de Tom Brusse (@tombrusse) el 27 Dic, 2019 a las 11:18 PST

Brusse también tiene otra gran pasión: la televisión. Le gusta, y no lo esconde. Saltó a la fama en Mujeres y Hombres y Viceversa, donde fue a conquistar a Melyssa. "Entré en el programa porque cuando vi a Melyssa tenía solamente una idea, la de conquistarla. No quiero ser chulo, pero el primer día ya supe que Melyssa era para mí", ha asegurado el joven. Se conocieron, se enamoraron y ella lo siguió a Marrakech. Pero no se encontraba a gusto ni realizada ni feliz allí. "Mi sueño es ser diseñadora de moda. En Marrakech, profesionalmente no he podido acabar de desarrollar mi carrera profesional", dijo en su presentación de Tentaciones.

Los primeros meses fueron un auténtico 'cuento de hadas' para la joven. Juntos recibieron el año en Dubái y no se los podía ver más felices, pero algo se truncó, tal y como reveló la madre de Melyssa en Tentaciones: "La dejaba todo el día en casa sola y volvía para llevarla de cena con tacones y minifalda, quería una mujer florero y mi hija no es así".

"¿A ti, sinceramente, te gustaría seguir en Marruecos?", le preguntó Melyssa a Tom un buen día. "Es que no sé todavía", respondió él, para añadir: "No sé si quiero ir de vuelta a Marruecos y tampoco no sé si quiero vivir en otro país. No lo sé... lo que quiere es estar contigo". Volvieron a España con un claro objetivo: arreglar sus problemas de celos, y de pareja, en La isla de las tentaciones 2.

Ambos recalaron en el programa tras ocho meses de noviazgo fracturado por los celos. La joven aseguraba que su pareja era muy mujeriego, y que no se fiaba de él porque tonteaba con todas las chicas. Mientras, Tom aseguraba estar cansado de los celos y las inseguridades de Melyssa. Las dudas les hicieron poner rumbo al Caribe para decidir su futuro. Lo que no sabía Melyssa es que pronto se toparía con ese lado 'oculto' del francés. De momento, prueban suerte en Tentaciones. La vida de lujo les espera fuera. El lujo, la fama, la vida de influencer y la de DJ, profesión donde se pretende centrar Brusse.

