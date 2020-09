La isla de las tentaciones 2 o el amor nocivo: los celos enfermos de Marta y Melyssa por sus novios infieles

Por fin ha regresado el reality revelación de Mediaset después de un año de agónica espera. La isla de las tentaciones 2 se ha estrenado este miércoles y confieso que aún sigo algo alborozado, agitado mientras escribo. ¡Qué de sensaciones! ¡Cómo un programa que habla de algo tan primitivo como el amor puede despertar tantas cosas! A ver, yo tengo que decir que he disfrutado mucho, pero también he sufrido y me ha espantado por momentos lo que he visto. Creo que la elección de los concursantes, de las parejas, no ha podido ser más potente y perfecta en el engranaje del reality.

Melyssa (28) y Tom (27), Melodie (28) y Cristian (31), Inma (28) y Ángel (23), Pablo (26) y Mayka (28), y Marta (29) y Lester (32). ¡Quién da más! Ahí, en esas cinco parejas, está la vida, está el amor, y el desamor, las virtudes y los defectos. ¿Quién conoce el amor impoluto? ¡Nadie! Pero lo que yo he visto este miércoles me ha dejado en shock. Cuánto daño hacemos bajo el pretexto del amor.

Sandra Barneda junto a las cinco parejas en montaje de JALEOS.

Antes de meternos en harina, diré que no me gusta nada la imagen que se ha dado tan extrema e irreal: ni ellas son tan celosas enfermizas y tóxicas, ni ellos tan buenazos que consienten las humillaciones públicas agachando la cabeza. Ellas no son las culpables de que las relaciones no funcionen. Mejor: ellas no son únicamente las culpables. Es cosa de dos. Me he hartado de escuchar argumentos en los que las féminas aseguraban que los celos eran su peor defecto, y ellos, los machos alfa inocentes, calmándolas prometiendo amor y fidelidad. ¡Pero esto qué es! ¿En qué siglo vivimos? Eah, pues metámonos en el fango.

De las cinco parejas, hay que reconocer que las que más han dado de qué hablar, las polémicas, las que levantan el percal y harán ruido, son las formadas por Melyssa y Tom, y Marta y Lester. Mucho cuidado con ellas. Ahí hay mucha dependencia, mucha falta de amor propio y de horas de terapia. "Me pongo tensa porque simplemente con que te lleves bien con alguien me agobia. Me entra furia, necesito saber que soy tu prioridad", implora Melyssa. "No tienes que pensar en cosas malas. Con las chicas soy muy cariñoso, nada más", responde Tom. ¿Se dan cuenta? Ella, la loca desquiciada. Y así, todos.

Que toxicidad el querer ser la prioridad de otra persona... #VuelvenLasTentaciones #LaIslaDeLasTentaciones2 — Melania (@MelPetrer91) September 23, 2020

"Somos famosos en Elche por traicionar a nuestras parejas" Y lo dicen orgullosos 🤦🏻🤦🏻 #LaIslaDeLasTentaciones2 — 🌻 (@jbgx_) September 23, 2020

#LaIslaDeLasTentaciones2

Melody: Quiero sentir que has cambiado realmente....



Somos famosos por poner los cuernos a nuestras parejas .... pic.twitter.com/bEZ2rDOTzn — Jenny💃🏾 (@SolMumej) September 23, 2020

Esperen, que llegan Melodie y Cristian, celebridades, "famosos en Elche" por ponerle los cuernos a sus respectivas parejas. Esto de que te enamoras del amigo de tu novio, ya saben. Pues, con esos antecedentes, piden fidelidad. ¡Claro que sí! "Quiero sentir que soy tu prioridad", repite ella. "No quiero verte más sufrir y que estemos los dos bien. Quiero demostrártelo. Para que ella confíe y fortalecer la relación estoy aquí", replica él. Inma y Ángel, ídem. A ella le matan los celos -una vez más- y él, le hace ver que solo son paranoias: "Lo que he conseguido con ella no lo ha conseguido nadie, pero sus ataques de celos son descontrolados, se pone a chillar".

Pablo y Mayka en el vídeo de presentación. Mediaset

Bueno, y qué me dicen de Pablo y Mayka. Él ya le puso los cuernos hace tiempo, pero ella le perdonó porque lo suyo no era formal y no podía exigirle gran cosa. "Quedé con unas tres o cuatro chicas más, pero nada serio", dice Pablito, y añade: "Opté por la relación seria. Soy DJ y ella se pone celosa cuando las chicas se me acercan. No olvida al Pablo que le falló, lo tiene incrustado". Él, el edificado, ella la desquiciada. Pero los peores, los que directamente se maltratan, se hacen daño, se quieren mal son Marta y Lester. "Soy loca, complicada y tenemos una relación tricíclica. Me da miedo que las discusiones pasen factura".

Madre mía, qué fuerte viene la nueva telenovela turca de Divinity#LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/eIUa4Q2eX9 — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) September 23, 2020

Ella es de traca. Una de sus mejores frases de la noche será esta: "Me he enamorado tanto de él que me he desenamorado de mí". Exagerada, practica como nadie la teoría del embudo ancho y el embudo estrecho: ella puede mirar a todos los hombres que quiera, e incluso comentar lo buenísimos que están, pero que a Lester ni se le ocurra hacerlo.

En fin, les cuento. Ellos vivirán en Villa Montaña, y ellas en Villa Playa con sus respectivos solteras y solteros. Nada más empezar, Marta llora desgañitá: "Estoy insegura, tampoco me estoy queriendo mucho, y si no me quiero es complicado que lo quiera. Nos queremos mucho, nos queremos mal". Afloran los nervios y las inseguridades, una vez más solo por parte de ellas. Ellos, las calman. Ojo, Melyssa será la Christofer (28) de esta edición. Al tiempo. "Si encuentra a alguien mejor, me hundo", Melyssa dixit.

Yo ya digo que voy a pasarlo muy mal viendo a Melisa así 24/7 #LaIslaDeLasTentaciones2 — AINHOA⚡️ (@ainhoaaguess) September 23, 2020

Madre mía que Melissa se va a pasar el programa llorando #LaIslaDeLasTentaciones2 — Lau. (@labonhomia) September 23, 2020

Melussa necesita psicólogo YA!



Me dicen que se ha celado del cojín del sofá!



| #LaIslaDeLasTentaciones2 #LaIslaHaVuelto | — Dr. Ibor  (@Dr_Ibor) September 23, 2020

(Inciso: decir que me ha gustado mucho Sandra Barneda (44). Las comparaciones con Mónica Naranjo (46) son odiosas, tú no leas las redes, querida Barneda, que son malvadas).

Esto lo digo en serio: no me gusta nada de nada Tom. Es alguien oscuro, veremos cosas de él en los próximos días. Y no se coman de vista a Lester, otro golfo manipulador y peligroso. No nos están contando la historia como es. Querría subrayar el gran enfado de Marta con "la chiguagua". ¿Por qué durante la pasarela, en el momento de presentación de los solteros, ataca a todas las chicas? ¿Dónde está el feminismo? ¿Sororidad?

Lester y Marta en montaje de JALEOS junto a Elisa. Mediaset

El momento en que Tom reconoce a Liseth, la chica de Madrid, se lía muy parda y Melyssa entra en cólera. En esta ocasión, con toda la razón del mundo. Él no reacciona como alguien inocente: ¡tuvo un rollo con ella! Y que no me venga con que es amable, solo quiere conocer gente, que como no maneja el idioma. ¡Mentira! Es un golfo peligroso. Tom no es bueno y los celos de ella están muy justificados. ¿Se han fijado en cómo reacciona Tom con Liseth cuando ella se acerca con el collar del veto? Hay un momento, lo confieso, en que él me da un poco de miedo. Iremos conociendo más cosas.

La primera noche ya la pasan ellos con sus solteras, y viceversa. Melyssa se pasa la noche hundida, llorando en la cama. Tom se defiende: "Ella sí puede decir que un chico es guapo, pero yo no puedo decirlo de una chica. La miento porque la quiero". ¡Toma declaración! Pero bueno, ¡vamos a lo mollar, al día siguiente! Las parejas se vuelven a reencontrar. Tom asegura que está triste y preocupado por su relación con Melyssa. Ella le echa en cara que en ningún momento haya negado que había tenido un affaire con Liseth. Él llora, roto, supuestamente. Ah, lo dije nada más verla: no pierdan de vista a Luzma. La soltera que ha escogido Tom.

Pero el momento culmen de la noche estaba por llegar, cuando Lester echa en cara a Marta que se enfrentara la noche de antes con Elisa y Fátima, que les hablara mal a las pobre chiquillas, con lo majas que son y la compañía que me van a hacer...

cuando tu amigo resulta ser el impostor y te mata sin que te lo esperes 🤡 #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/69XO86pTrZ — Raquel🌻 (@raaqueel_bs) September 23, 2020

Quien no conoce a Dios // a cualquier santo le reza #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/cFxRvaBaHb — aroa 🏳️‍🌈🇪🇸 (@aroasantander) September 23, 2020

"Ellas se han disculpado", expone él ante una Marta loca, fuera de sí. Se levanta y se va. "Disfruta, pásatelo bien. Me voy, tú y yo ya no estamos juntos". Y se rompe ante Sandra: "Me he enamorado tanto de él que me he desenamorado de mí". Mirad, lo que yo creo de esta chica es que conoce como nadie el show y la televisión. Me niego a creer que existe alguien así de verdad. Pero no se lo pierdan: Lester, dañino, malo, hurga en la herida y elige como soltera a Elisa. "Lo hace para humillarme", balbucea Marta. En definitiva, los tórtolos ya se han despedido para un mes. Todos lloran, y lo que te rondaré. ¿Merece la pena amar?

[Más información: 'La isla de las tentaciones 2' se estrena en Telecinco: estas son las cinco parejas]