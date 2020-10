El verdadero motivo por el que Inma y Ángel abandonan 'La isla de las tentaciones'

La segunda temporada de La Isla de las Tentaciones está dando mucho de qué hablar. Si ya la primera edición sorprendió a más de uno el pasado año, esta nueva deja con ansias de más a una audiencia que crece en cada emisión. Todo un logro de Mediaset, que cosigue posicionarse con fuerza en la parrilla televisiva a través del que se ha convertido en uno de sus formatos estrella.

La pareja formada por Inma (28 años) y Ángel (23) es una de las más comentadas, y no precisamente para mal. Los sevillanos entraron en el concurso con la excusa de que necesitaban superar esta prueba de amor. Además, la autodenominada 'Penélope Cruz de Montequinto' quería controlar los ataques de celos que tiene con su novio. Todo un reto que, al parecer, han conseguido superar.

Inma no ha sabido integrarse con los tentadores de su casa, echaba mucho de menos a Ángel y no hacía otra cosa que llorar por estar separada de él. Emociones que no son precisamente las que comparte con el resto de sus compañeras, que cuando sueltan alguna lágrima es porque piensan que sus parejas están acercándose más de lo debido a las solteras con las que conviven. Una muestra inequívoca de que la confianza entre los sevillanos es plena.

Inma y Ángel durante la 'hoguera de confrontación'. Mediaset

Ángel ha mantenido una actitud parecida a la de su novia, no quiere conocer a nadie más allá de una simple amistad y no deja de pensar en ella. Motivo por el que ambos han acordado abandonar el concurso que presenta Sandra Barneda (44) para el asombro de sus seguidores.

Inma pidió una hoguera de la confrontación para ver a su pareja, ya que confesó que no aguantaba ni un solo minuto más sin él. La presentadora le comunicó a Ángel la decisión de su pareja, algo que en un primer momento le llenó de preocupación dado que desconocía el verdadero motivo de dicho encuentro.

Una vez allí, Inma fue la primera en llegar, mientras que minutos más tarde Ángel acudía al mismo sitio donde le esperaba su pareja. Los dos se fundieron en un tierno abrazo sin poder contener las lágrimas. Una reacción inequívoca de que eran incapaces de ocultar lo mal que lo habían pasado estando separados. La andaluza aprovecho para sincerarse, y dijo a su pareja que lo había convocado porque no podía soportarlo más, no lo estaba pasando bien, le echaba de menos y esto le hacía que fuera incapaz de relacionarse con el resto de jóvenes.

Abrazo entre Inma y Ángel durante la 'hoguera de confrontación' Mediaset

"Yo lo que quiero es irme a casa con ella y ya está, es lo que quiero" decía Ángel visiblemente emocionado, mientras que Inma añadía: "A mí me importas tú, me da igual lo que diga la gente. Me va a costar la salud Ángel, no quiero que nos separemos".

Ambos se volvieron a fundir en un sentido abrazo, se miraron fijamente a la cara y comunicaron a Sandra Barneda su firme decisión de abandonar La Isla de las Tentaciones. Una gran prueba de amor que ha hecho que la joven reconsidere una idea que pasaba por su cabeza desde hace mucho tiempo: pasar por el altar. Inma pidió matrimonio a Ángel y que se fueran a vivir juntos, un plan de vida al que él añadió la petición de tener un hijo con ella.

Un bonito momento jamás vivido en La Isla de las Tentaciones que contrasta con los celos, discusiones y desaires sentimentales que el resto de concursantes están experimentando durante su estancia en el programa. Tramas de enredo sentimental que parecen estar enganchando, y mucho, a la audiencia que los sigue.

