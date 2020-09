Los motivos de la ruptura entre Adelina y José tras prometerse en las 'Tentaciones'

A comienzos del mes de septiembre Adelina Seres (27 años) y José Sánchez (32) rompían su relación sentimental. La pareja, que superó con éxito la prueba que supuso para ellos su participación en La Isla de las Tentaciones, terminaba así su noviazgo ante la sorpresa de sus seguidores, que vieron cómo se prometían matrimonio meses atrás en las playas de Santo Domingo.

El fin de la pareja se llevó a cabo con un gran mutismo por ambas partes, que optaron por mantener silencio en lo que parecía, a priori, un adiós sin reproches. Han tenido que pasar unas semanas para que una de las partes, Adelina, haya sacado a la luz la verdadera razón de su ruptura, algo que ha hecho a través de las redes sociales.

Misma historia, dos puntos de vista, así es como se titula el vídeo en el que la influencer cuenta cómo se siente tras el final de su amor. "Por mi parte queda aquí cerrado este capítulo de mi vida", dice Adelina, que aparece posando en diferentes lugares mientras que una voz en off locutada por ella misma va narrando sus sentimientos más íntimos. Rápidamente, los fans de la que fuera participante de la primera edición de La Isla de las Tentaciones han querido saber más al respecto. Cuestiones a las que ha respondido a través de una serie de stories de Instagram.

"Jamás me han maltratado ni mucho menos", comenzaba a decir la joven ante las voces que le preguntaban si había sido víctima de malos tratos, ya que algunos de sus seguidores habían interpretado este hecho tras ver el ya citado vídeo. Una aclaración tras la cual Adelina ha afirmado que su relación se ha roto porque ha conocido "otras facetas de él", en referencia a José, que no le han terminado de gustar. "Nos hemos querido, pero no nos hemos conocido como deberíamos", añadía la modelo, que terminaba diciendo que no va a permitir que se digan barbaridades sobre su ruptura.

Tras publicar esta información, José ha querido contestar a su ex dedicándole unas palabras llenas de cariño. "Dos años de mi vida para ti. Cuidándote, perdonándote, apoyándote y queriéndote. Deseo de corazón que la vida le dé luz a tu corazón. Gracias por haberme hecho aprender", escribía el guardia civil en su perfil de Instagram. Gesto que no ha sido bien recibido por parte de la joven.

Imagen subida por José en respuesta a lo anteriormente publicado por Andreina. Instagram

"José sabes muy bien lo que hay y de lo que te hablo, así que, por favor, deja de hacerte el sorprendido porque no quiero entrar en guerras y no quiero hablar más", ha respondido Adelina tras las palabras de su ex, lo que hace intuir que la cordialidad entre ellos es hoy por hoy inexistente. Una situación a la que la guapa modelo ha querido poner fin con una lapidaria frase: "Ni el malo es tan malo ni el bueno es tan bueno". Palabras hacia el que hace unos meses parecía ser el 'hombre de su vida' y que destilan cierto grado de reporche.

