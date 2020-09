Lo que hay detrás de los 'looks' de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones': habla su estilista

Este domingo se ha celebrado la primera gala de la segunda edición de La isla de las tentaciones. Sandra Barneda (44 años) ya ha vuelto de República Dominicana tras dos meses de grabación y tras las primeras emisiones del reality este otoño, la audiencia vuelve a apostar por el formato de las parejas en la isla del pecado.

Durante esta nueva temporada, la parrilla de Mediaset será copada tres veces a la semana por las diversas galas de La isla de las tentaciones, y en ellas, además de las parejas participantes, la gran protagonista será la presentadora Sandra Barneda.

La catalana está tan mimetizada con el ambiente caribeño que muestra unos estilismos bastante diferentes a lo que suele vestir -aunque sin perder su esencia. Looks que lucen a la perfección entre palmeras y rayos de sol brillantes.

La artífice de la renovada imagen de Barneda es Mayte Méndez de Vigo, responsable del área de Vestuario de Mediaset España, y su equipo. Por eso, este medio ha contactado con ella para conocer cómo se ha gestado la idea de los estilismos para esta segunda edición.

La estilista experta cuenta todas las dificultades que se encontraron para llevar a cabo su trabajo:"Este año nos pidieron vestuario para dos ediciones del programa, por lo que preparamos casi 70 cambios de vestuario, todos ellos pedidos y cedidos en plena pandemia. Reconozco que no fue fácil, porque comenzamos a buscar los looks cuando todo el país estaba confinado y aunque pudimos recibir los lookbooks -catálogos- de las marcas, muchas prendas no habían podido ser fabricadas y muchas empresas se encontraban cerradas. Realizamos un gran trabajo de búsqueda y con el apoyo de los proveedores que siempre confían en nuestro trabajo, pudimos conseguir toda la ropa. Haber grabado ya una edición nos facilitó el trabajo al conocer las localizaciones y el contenido del programa".

A pesar de los problemas, pudieron salir adelante y crear la 'maleta' idónea para la presentadora: "Para inspirarnos pensamos primero en lo más importante, la personalidad de Sandra; luego ya comenzamos a inspirarnos en el Caribe y en el propio espíritu del formato".

Para que todo cuadre sin fisuras y a gusto de todos es necesario trabajar en equipo, y así es como se fragua la magia que hace triunfar los realities de Telecinco como este. También -y sobre todo- en el departamento de estilismo, y así lo cuenta Mayte: "La elección del vestuario la hice junto a Pepa Carmona, estilista de Sandra Barneda. La responsabilidad fue de las dos. Luego en la prueba de vestuario confirmamos si lo que hemos escogido le encaja o no. No ponemos nada que no guste a la presentadora, por lo que la sintonía entre el team presentadora y el team estilismo es muy importante".

Y, ¿qué diferencias hay entre lo que luce Sandra y lo que lucía Mónica Naranjo (46)? Pues tal y como responde Méndez de Vigo, son dos mujeres con estilos muy distintos y cada una requiere siluetas o diseños diversos. "No tienen nada que ver. A Mónica le encajaban estilismos más boho, como vestidos largos y vaporosos, con volantes y estampados, también pantalones baggy… A Sandra le encajan líneas más sencillas y ajustadas, pocos estampados y colores más lisos", explica la estilista de Mediaset.

