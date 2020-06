Mónica Naranjo: “Dos personas que se aman van a pasar del Covid-19 y van a intercambiar saliva”

Para cerrar la semana, en El Hormiguero no se anduvieron con experimentos. En esta ocasión tiraron de dos invitados para las entrevistas que siempre han dado mucho juego. Uno de ellos, incluso, ha sido colaborador habitual del talk show: Carlos Latre (41 años). La otra entrevista quedaba reservada para una de las divas de la música española y que también ha demostrado tener buen feeling con Pablo Motos (54): Mónica Naranjo (46).

Lo que tampoco faltó fue el habitual speech de Pablo Motos: “Las preocupaciones en la vida son como el peso de un vaso de agua, pesarán tanto como las estén sosteniendo. El Dalai Lama dice que si al cerebro no lo controlas es como a un mono loco que le ha picado un escorpión. Ahora mismo puedes soltar un par de problemas que llevas tiempo sujetando, y ya verás qué pasa: nada”.

En medio de las risas de la tertulia, a través de las historias de juventud de Marron (40), Luis Piedrahita (43), El Monaguillo (46) y el propio Pablo Motos llegó la primera entrevista de la noche. A través de una videollamada apareció Carlos Latre, que apareció vestido muy formal: “Salgo con americana para disimular las chichas, estoy en operación bikini como El Monaguillo”. Junto a él había una guitarra y entre el instrumento y su facilidad para imitar, Latre se marcó ‘Insurrección’ de El Último de la Fila, como si fuera Manolo García (64).

Sobre cómo ha ido el confinamiento, el humorista confesó que “la verdad es que ha sido fantástico. Hemos cocinado muchísimo, hemos cantado, jugado, hemos hecho deporte. En los 14 años que tiene Candela creo que es el mayor tiempo que hemos pasado juntos. Pensaba que iba a estar subiéndome por las paredes y ha sido justo lo contrario”.

Otro de sus pasatiempos era la cata de vinos virtual. “Era fantástico, estabas en casa y luego no tenías que coger el coche”, bromeó antes de imitar a Ferrán Adrià (58). En ese momento, Pablo Motos pareció desafiar al invitado, preguntándole sobre si había aprendido a imitar a otros personajes famosos: el elegido, el doctor Fernando Simón (56). Acto seguido se comprometió al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (45), cuando vuelva en persona al plató y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (57).

Mariano Rajoy (65) o el rey emérito, Juan Carlos I (82), tampoco se libraron de las bromas de Latre, que este domingo presentará un evento solidario de la mando de la Fundación StarLite. “Va a ser un concierto para homenajear a las víctimas del Covid-19, a los sanitarios y todos los que han estado en primera línea. Van a actuar Chenoa, Pitingo, Marta Sánchez…Un montón de artistas desde un lugar muy alto de Madrid. Creo que va a ser muy bonito”, adelantó.

Encantada con la vida

A los pocos minutos apareció en pantalla Mónica Naranjo, que comenzó reconociendo que es “extraño” hacer una entrevista así. El atuendo dio juego: “Llevo una camisa como de plástico, es azul, el color del alma”. Sobre el confinamiento, su balance es positivo: “Está mal decirlo pero a mí me ha venido muy bien, me he acostumbrado a no hacer nada, que a veces hacer nada es hacer mucho”, dijo de forma algo enigmática.

Poco después llegó el momento de hablar de su nuevo disco: “Como me crié en la frontera, en Figueres también se habla francés. Se llama ‘Mes excentricites. Volumen II’. Un artista desde que es muy joven tiene esas canciones que quieres versionar. Este es el momento. ‘Creep’, de Radiohead, estaba en México de gira, comenzó a sonar en la radio y a todos nos fascinó”.

Tras ver parte del videoclip de ‘Hoy no’, el primer single del disco, Naranjo explicó que “el estribillo es una adaptación, la original decía desierta, pero eso no me llenaba, así que puse ‘me siento una mierda’, que es algo que todos hemos dicho alguna vez”. En relación a esto, Pablo Motos quiso saber como la cantante salía de esos bajones anímicos: “Yo gracias a Dios hace mucho tiempo que no me siento como una mierda. Con el paso de los años ves que es una cuestión de equilibrio y de orden. Te vas olvidando un poco de ti mismo y te acabas sintiendo mal, que eres el gran protagonista de tu vida”.

Durante estos últimos meses, especialmente en las semanas del confinamiento más estricto, ‘Sobreviviré’ se puso de moda. Sobre este tema, uno de sus grandes éxitos, Mónica Naranjo quiso matizar que “cuando sobrevivimos dependemos de los demás, cuando vivimos, la vida depende de nosotros. Es diferente”.

Para rematar la entrevista, la artista, fiel a sus principios, se mojó sobre un tema espinoso: la influencia del coronavirus a la hora de ligar. “No flipemos, esto es un momento en la vida que desgraciadamente recordaremos toda la vida. Pero vamos a poner simplemente una pausa en el camino. Me gusta salir a la calle y ver que la gente va venciendo el miedo. Sinceramente, creo que dos personas que se aman, van a pasar del Covid y van a intercambiar saliva”, zanjó.