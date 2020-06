Ana Torroja recuerda en 'El Hormiguero' sus inicios profesionales, entre Mecano y el restaurante Don Huevón

En el ecuador de la semana y después de un martes ajetreado en el que hubo hasta tres invitados, El Hormiguero bajó un poco de revoluciones este miércoles para acoger a dos personajes famosos que no hace tanto estuvieron en el plató del programa: el tenista Roberto Bautista (32 años) y la cantante Ana Torroja (60).

Pero antes de ello, Pablo Motos (54) recurrió a su monólogo diario: “Hay gente que está completamente segura de que se acuerda de cosas del pasado hasta en los más mínimos detalles. Pues no es así. Hace unos años una psicóloga de la Universidad de California descubrió que mediante la sugestión es posible implantar recuerdos falsos en la mente. Hay otras evidencias que algunos tenemos recuerdos erróneos. Por ejemplo, un investigador preguntó a 700 personas cómo habían vivido los atentados del 11-S. Al pasar un año les volvió a preguntar lo mismo y curiosamente cayeron en contradicciones. En resumen, un recuerdo no es como un archivo del ordenador, se parece más a Wikipedia”, remató con una chispa de humor.

Entre la paternidad y la agricultura

El bloque de la tertulia estuvo más desenfadado que en días anteriores, con Marron (40), Juan del Val (49), Nuria Roca (48) y el propio Pablo Motos debatiendo sobre si la frase “te sienta bien la mascarilla” es positiva o no, o la hipótesis de la ‘madrileñofobia’. Tras ello, apareció en pantalla Roberto Bautista confirmando, en primer lugar, que va a ser padre para el 14 de septiembre: “Mi esposa está llevándolo genial, por suerte no pudimos irnos de luna de miel por las exigencias del circuito, pero este tiempo hemos podido estar juntos y lo hemos pasado bien”.

Preguntado sobre si le asustaba más la paternidad o disputar la Copa Davis, el castellonense matizó que “son cosas diferentes. Jugar la Copa Davis en Madrid es algo que no he sentido nunca en una pista de tenis, aunque la verdad es que no sé qué es ser padre”. Sobre su actividad profesional, confirmó que “para la segunda semana de agosto volverá la competición con tres torneos en Norteamérica. Mi mujer está preocupada porque me voy para allá. Espero volver a tiempo para cuando dé a luz”.

Desde luego, este 2020 está siendo diferente para todos, incluyendo para los tenistas que

“en un año normal solemos estar jugando unas 22 o 27 semanas al año, por lo que pasamos en casa como mucho 150 días al año y nunca seguidos. Cada uno se configura el calendario, pero el jugador está a gusto en la pista y no con parones”, explicó Bautista.

Eso sí, el regreso a los entrenamientos ha sido duro: “No es bueno este periodo. Habéis podido ver en la televisión que la gente que se reiniciaba en la actividad física tenía problemas físicos. Los primeros días tengo que volver con mucha cautela, si las ganas te pueden, a lo mejor te ves obligado a parar por una lesión”.

🎾 @BautistaAgut nos explica cómo será el regreso del tenis después del coronavirus #BautistaTorrojaEH pic.twitter.com/3wLvc8ySQw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 17, 2020

Cuando la entrevista estaba a punto de acabar, surgió la anécdota de la noche, gracias al último capricho que se ha dado el tenista: “Me he comprado un quad agrícola, es una de mis aficiones. Me gusta cultivar almendras, las vendo, aunque algunas me las quedo para aprovecharlas en casa”.

Al otro lado del charco

En medio de las risas por el enésimo concurso de Trancas y Barrancas, llegó el momento de entrevistar a Ana Torroja que se encuentra, ni más ni menos, que en México. “Estoy emocionada y muy nerviosa porque esto de la tecnología se me da fatal”, aseguró. En ese momento, Pablo Motos aprovechó para adelantar que el próximo lunes volverá a haber público en el plató de El Hormiguero, eso sí, con limitación de aforo.

La semana que viene vuelve el público a El Hormiguero 🥳 #BautistaTorrojaEH pic.twitter.com/P43UXR5YYV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 17, 2020

Volviendo a la excantante de Mecano, lamentó que “tenía una gira programada en España que me hacía especial ilusión. Al final se ha tenido que posponer para el 2021, estamos intentando no cancelar ninguno”.

Preguntada por cómo se está llevando la crisis del coronavirus en México, Ana Torroja explicó que “va por semáforos y depende de los estados. Por ejemplo yo estoy en México DF y estamos en rojo, no se permite prácticamente nada. Es algo parecido a lo de las fases en España. Va a depender de cómo vaya el virus irá cambiando el color. Llevamos tres meses de cuarentena y unas semanas en color rojo”.

Sobre su futuro profesional, el 26 de junio lanzará nuevo single, ‘Cuando tú me bailas’: “Hemos tenido que ir improvisando sobre la marcha, íbamos a sacar el disco, grabé un dueto muy especial del que no puedo dar detalles y con el que queríamos sacar el disco. Al final nos hemos lanzado con esta, que te pone de buen humor, la grabamos en Barcelona y creo que es lo que tengo que sacar ahora, un poco de alegría en estos momentos complicados. Como no podía grabar el vídeo, lo hice en casa”.

Al igual que con Roberto Bautista, el broche llegó con una anécdota desconocida sobre la entrevistada: al tiempo que fundó el grupo Mecano, se lanzó a la aventura empresarial.

“Fundamos un restaurante, Don Huevón, era solo de tortillas. No funcionó. Es muy sacrificado, yo no estuve allí trabajando, pero acabamos cerrando”, recordó.