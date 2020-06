Camilo y Pablo Alborán, cómo gestar un éxito musical sin conocerse personalmente

A falta de dos invitados, tres. El Hormiguero subía su apuesta este martes con una terna de invitados plenamente masculina: los cantantes Camilo (26 años) y Pablo Alborán (31) y el presentador Jaime Cantizano (46).

Aunque faltaba por ver cómo cuadraba Pablo Motos (54) todas estas entrevistas, el presentador no renunció a su monólogo inicial, a pesar de que se le había roto el monitor donde sigue el guion. “Hoy quería hablar de la importancia de las palabras que usas en tu vida, cada palabra tiene su propio universo y abre un cajón diferente. Escoge una palabra que nunca más vas a usar contra ti, con todo lo que conlleva. ¿Culpa, miedo, fracaso…? El lenguaje es básicamente hostil. La primera reacción es siempre crítica hacia nosotros mismos. Yo cambié la palabra miedo por adrenalina, se lo copié a Rafa Nadal. Antes de cada programa yo sentía lo mismo, pero yo lo llamaba acojone. Ahora me vengo arriba”, expuso.

Anécdotas de radio

Tras este ‘speech’ y la tertulia con Cristina Pardo (42), Santiago Segura (54) y Marron (40) sobre la manida desescalada y los riesgos de rebrote llegó el momento de entrevistar a Jaime Cantizano, un firme defensor del papel de la radio: “Creo que la radio ha salido muy reforzada. De pronto desaparecen las noticias relacionadas con el deporte, la economía y la política y solo quedan los ciudadanos. Ha vuelto ese momento íntimo, de escuchar al oyente y de estar pegado a la radio con muchas emociones, han sido momentos muy duros. Es inimaginable lo que nos ha pasado”.

Sobre cómo está llevando la desescalada, el jerezano se muestra prudente: “Vamos recuperando la normalidad, aunque yo he salido poco, algunas personas creen que ni los amigos ni la familia te pueden transmitir el virus. Mira lo que está pasando en Pekín, a lo mejor nos estamos relajando mucho”.

“Tenemos que seguir teniendo cuidado” - @jaimecantizano nos da su opinión sobre la pandemia #CantizanoAireEH pic.twitter.com/232Yfom3vj — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 16, 2020

Durante este tiempo, Cantizano no ha dejado de hacer su programa de radio en Onda Cero, donde ha encontrado una colaboradora muy especial. “Felisa apenas se podía mover, una mujer sola, viuda, de 98 años, hacía el esfuerzo de salir al balcón a las 8 a aplaudir y a bailar. Representa que ha habido mucha gente mayor sola. Me ha dicho que tiene miedo que saldrá como mucho hasta la puerta del portal”.

Gracias a su larga trayectoria, el presentador también contó una anécdota personal: “También he contado la historia de una oyente que me empezó a seguir cuando tenía 18 años. Era invidente. Habían pasado muchos años y me dijo: “Canti, en la radio te veo y en la tele te escucho”. Explica muy bien cómo se ven estos medios por los radioyentes”. Eso sí, esa situación entrañable quedó en un segundo plano con la historia reciente vivida durante el confinamiento: “En un pueblo de Málaga montaron un bingo con disfraces a través de Facebook, era una cosa familiar y al final acabaron conectando gente de América, del Norte de Europa y como fin de fiesta hicieron un festival erótico, empezaron a la 1 de la madrugada, pero acabaron pronto”.

Lo que sí tiene claro Jaime Cantizano es que ha bajado “un peldaño del optimismo”.

“Cuando empezó todo esto decíamos que la gente saldríamos mejor. Ha habido miércoles en los que he acabado deprimido con las sesiones del Congreso. Te están obligando a estar en un bando o en el otro. Estás con unos o contra ellos. A vosotros os pasa: decís una cosa y la gente la interpreta de un modo u otro y te coloca en un lado o en el otro”, finalizó.

A dúo

Con el paréntesis de una prueba con una de las apps de moda, llegó la entrevista con Camilo y Pablo Alborán, artífices del tema ‘El mismo aire’. Desde Miami y Málaga, respectivamente, los dos artistas entraron en directo, con el colombiano asegurando lo afortunado que se sentía de aparecer en el programa.

Lo curioso es que ambos no se conocen aún en persona. “Es gracioso que tengamos una canción y un vídeo juntos, pero aún no nos hayamos podido dar un abrazo”, explicó Camilo. “El buen rollo y la vibración es de agradecer, tiene una luz especial y una manera de ver la música muy particular, se agradece mucho en el mundo actual de la música”, acompañó Alborán.

“Hace ocho o diez años estaba haciendo ‘covers de Pablo”, reconoció el colombiano. Por su parte, el malagueño confesó que de pequeño imitaba mucho a Michael Jackson: “Era una cosa muy rara. De pronto me gustaba la música portuguesa, luego Carlos Núñez, después el flamenco…Me considero ciudadano del mundo y las influencias son muchas”. Volviendo a Camilo, “estoy en un momento de la vida que tengo la fortuna de coincidir con gente de España, como Dani Martín, trabajar con él ha sido uno de mis sueños”.

El buen rollo de la entrevista llevó a que Pablo Motos le preguntara a Camilo cómo se ajustaba la mascarilla con su peculiar bigote: “Intenté hacer un par de perforaciones pero me dijeron que no correspondía con las normas de seguridad”. Motos no paró ahí, y le invitó a Pablo Alborán a que la próxima vez que visite el plató lo haga disfrazado de Michael Jackson. “Yo por ti, Pablo, y por El Hormiguero hago lo que sea”, dijo el malagueño.