Primeras imágenes de Mila Ximénez tras desvelar que padece cáncer de pulmón

Mila Ximénez (68 años) ha salido este jueves por la mañana por primera vez de su casa desde que anunciase públicamente que padece cáncer de pulmón. La colaboradora de Sálvame, acompañada por dos de sus hermanos, Manolo y Concha Ximénez de Cisneros, se ha marcado una pequeña ruta por Madrid que ha concluido tras atender muy amablemente a los medios de comunicación que le hacen guardia y la siguen desde el martes.

A primera hora de la mañana, la tertuliana abandonaba su recién estrenado piso de la zona norte de la capital para acudir a su revisión oncológica en la clínica La Luz, donde va a ser tratada de su enfermedad. A continuación, tras esas primeras gestiones, los hermanos Ximénez han decidido ir a almorzar a un famoso restaurante de la zona de Chamartín, El qüenco de Pepa.

Mila Ximénez junto a sus hermanos Manolo y Concha. Gtres

Mila Ximénez es una habitual de ese restaurante y tiene una gran amistad con Pepa, la dueña y chef del establecimiento. Con mascarilla, gafas de sol, un vestido en color rosa y una chaqueta vaquera, la sevillana se ha parado ante los medios de comunicación que la esperaban a la salida del restaurante y ha desvelado cómo se encuentra.

Ximénez ha admitido que "hoy he salido pero a partir de mañana vendrá lo duro y me voy a queda en casa". Esto es, que a partir de este viernes 19 de junio, Mila comenzará con un primer tratamiento. Y será la semana que viene, según ha desvelado, cuando comience el ciclo de quimioterapia. La periodista también ha confesado tener miedo en estos momentos de incertidumbre ante una situación tan adversa y delicada como la que le ha tocado vivir.

Mila Ximénez a la salida de 'El qüenco de Pepa'. Gtres

Además, revela el gran deseo que tiene por ver a su hija, Alba Santana (36), que vive en Ámsterdam y todavía no ha podido volar a Madrid dado que las fronteras están cerradas por el estado de alarma a causa de la crisis sanitaria del coronavirus. Otro de los anhelos de Mila es poder pasar tres semanas de su verano junto a sus nietos, Alexander (13) y Victoria (7), en su casa de Marbella, algo que su médico le ha dicho que podrá hacer con total seguridad.

Mila Ximénez, muy emocionada en todo momento, ha invitado a los medios de comunicación a que hagan en este momento todas las preguntas que quisieran y que tomasen todas las fotos que necesitasen. Eso sí, ha pedido un poco de tiempo, espacio y comprensión para los próximos días, pues pesar de su positividad es consciente de que llegan momentos duros.

Una noticia inesperada

Eran las 20 horas del pasado martes 16 de junio cuando el presentador Jorge Javier Vázquez (49) daba paso en directo a una llamada de su íntima amiga y compañera de trabajo, Mila Ximénez. Con la voz rota y entre lágrimas, la colaboradora daba una de las noticias más duras de su vida, una impactante información que dejaba a los espectadores complemente atónitos.

"Tengo un tumor, tengo un cáncer de pulmón. Me lo van a tratar, vamos a hacer quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia", afirmaba la sevillana, que en pocos minutos se convertía en tendencia en las redes sociales.

Mila Ximénez agradeciendo el cariño de la prensa en estos duros momentos. Gtres

Ximénez continuaba relatando: "Vamos a salir de esta y lo único que pido es que no me agredan los compañeros de trabajo porque sé que no voy a estar bien. Me dicen que vamos a conseguirlo, aunque me han dicho que es difícil. Haré lo que los médicos quieran, estoy absolutamente dispuesta a hacerlo. Estoy fuerte. Mi hija es fuerte y no estoy sola. Esta semana ya tengo una prueba para ver qué movimiento tienen las células cancerígenas. No están muy localizadas todavía y la semana que viene haremos la quimio".

