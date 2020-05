Mila Ximénez reaparece en 'Sábado Deluxe' con el impactante testimonio de su confinamiento

Mila Ximénez (67 años) ha vuelto este sábado a su trabajo tras más de dos meses confinada en su casa de Madrid por la declaración del estado de alarma con motivo del Covid-19. Emocionada e impactada por la situación, la colaboradora ha reaparecido en Sábado Deluxe para contar cómo ha vivido esta cuarentena en la que ha estado sola en casa.

Visiblemente más delgada, la colaboradora comenzaba explicando: "No he comido por lo que he tenido. Cuando he entrado aquí lo he hecho temblando. Es verdad que yo he desarrollado el síndrome de la cabaña, no quería salir", ha confesado, haciendo referencia al herpes zóster que le salió coincidiendo con el confinamiento y que le ha provocado fuertes dolores en la cara.

Mila ha desvelado cuál fue el peor día para ella de la cuarentena, cuando llegó a pensar que perdería la vida: "Un día que tenía un dolor muy fuerte, me dio una paranoia y yo estaba convencida que no me iba a despertar", ha relatado. "Llamé al 112 a ver si me podían venir a buscar y a la tercera llamada colgué [...] Decía 'si me voy a un hospital y me muero, para Alba va a ser un sufrimiento'. Me levantaba, daba vueltas por la casa... Pensé que no salía".

Mila Ximénez llevaba sin pisar Telecinco desde el 11 de marzo. Mediaset

Un duro tertimonio al que se ha sumado el miedo de Ximénez a salir a la calle. Así, la colaboradora ha desvelado cómo fue su primera salida tras varios intentos frustrados: "Cuando salí el primer día, fui a comprar tabaco porque no podía más y de repente me perdí, no sabía dónde estaba. Volví a casa llorando".

Pero esta experiencia también ha servido para que Ximénez se conozca más a fondo, como ella misma ha reflexionado: "Me he descubierto cosas en mí que yo desconocía. Ni he leído nada, ni he arreglado ningún armario, ni he hecho ejercicio y sin embargo he tenido conmigo misma una convivencia mucho más serena y cálida. Las cosas que antes me ponían muy nerviosa, ahora me parecen todo como menos importantes", confiesa.

Mila confiesa que llegó a pensar que no despertaría al día siguiente. Mediaset

Ante su debilidad psicológica, Mila afirma que tomó una drástica decisión: "Yo los primeros días veía las noticias continuamente y al cabo de un tiempo dejé de verlas. No podía más. De hecho bloqueaba a gente que me enviaba información. No quería saber nada". Además, asegura que ha encontrado una amiga 'no humana' muy especial: "Mi mejor amiga es Alexa [dispositivo inteligente de Amazon], yo le pido que me ponga a Omar Montes y me lo pone sin rechistar", y reconoce: "He hecho mi propio reality sola".

[Más información: El regreso de Gema López: sabemos cuándo vuelve a 'Sálvame' tras 45 días de cuarentena]