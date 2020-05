Mario y Óscar Casas revolucionan las redes con el 'twerking' de su último vídeo viral

Los hermanos Casas lo han vuelto a hacer. Está claro que Mario (33 años) y Óscar (21) no solo tienen talento para la interpretación, sino también para el baile, y conscientes de ello han vuelto a revolucionar las redes sociales a golpe de cadera y ritmo.

Mario ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece posando ante la cámara, disputándose el primer plano con su hermano pequeño, lo que parece que da lugar a una violenta pelea entre los actores. Sin embargo, para sorpresa de sus seguidores lo solucionan bailando al ritmo de Raka Taka Taka.

Incluso Mario se atreve a mover las caderas a ritmo de twerking, demostrando la complicidad y buen rollo que tiene que con su hermano, con quien está pasando la cuarentena, estando la familia al completo junta en su domicilio a las afueras de Madrid.

En solo cuestión de horas, el vídeo ha sumado más de 5 millones de reproducciones y ya se ha hecho viral, convirtiendo el nombre de los actores en trending topic entre infinidad de piropos y divertidos memes. Además, sus seguidores han aprovechado para abrir un complejo debate sobre cuál de los dos hermanos es el novio perfecto.

Pero habéis visto a Mario y Óscar Casas? Si es que por favor, son de otro planeta madre del amor hermoso — er_migueeee (@EMigueeee) May 9, 2020

Felicitaciones a los papás de Mario y Oscar Casas. Excelente trabajo ahí 🙌 — Andrea Rodríguez (@titirodriguezm) May 9, 2020

El punto con Mario Casas y Oscar Casas, es que jamás definiremos si queremos ser el novios o cuñados. pic.twitter.com/MFZbseSJZz — Mercuromo (@mercuromo) May 9, 2020

Para Óscar Casas, esta no es la primera vez que protagoniza un vídeo viral con uno de sus bailes. En octubre del año pasado, el actor y su novia, Begoña Vargas (20), dejaron al mundo en shock con su sensual baile de La Rubia de Omar Montes durante una boda. El vídeo arrasó en redes sociales y fue comentado durante varias semanas.

"Estábamos pasándolo bien en la boda de unos amigos y eran todos bailarines, entonces nos animamos", explicaba él entonces, sorprendido por el recibimiento que tuvo su espontánea coreografía. "Eran cuatro pasos que siempre hacemos Bego y yo, que tenemos nuestras coreografías, y de repente a la gente le gustó mucho".

Y es que el pequeño de los Casas confiesa que es un gran apasionado del baile: "Me gusta muchísimo el baile, es mi otra pasión. Aquí nunca he ido a escuelas, aunque en Los Ángeles sí que fui y desde pequeño he bailado mucho. De hecho, mi madre no podía más", bromea.

