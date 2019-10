Óscar Casas habla por primera vez sobre el vídeo viral junto a su novia

Este martes 22 de octubre se presentó en Madrid la película Los Rodríguez y el más allá, una comedia familiar solidaria en la que parte de los beneficios recaudados irán dirigidos a la Fundación Aladina. La película cuenta la historia de una familia que descubre que su abuelo era de otra familia, desencadenándose una serie de poderes mágicos en todos los miembros de la familia. El reparto está compuesto por actores de la talla de Edu Soto (41 años), Macarena Gómez (41), Antonio Velázquez (37), Arón Piper (22), Óscar Casas (21) y Sara Jiménez.

Durante la première, Óscar Casas nos ha desvelado algunos detalles de su personaje, Bosco. El actor está encantado con poder formar parte de un proyecto tan divertido y bonito, que además ayuda a recaudar fondos para todos aquellos niños que sufren cáncer. Por otro lado, Óscar ha admitido que le encanta bailar y cantar, como ya demostró en el vídeo viral que protagonizó con su novia, Begoña Vargas (19), en la boda de unos amigos.

Óscar, ¿qué se podrá ver en la película?

Os vais a divertir mucho, los niños lo van a disfrutar. Mi hermanito pequeño va a disfrutar muchísimo esta película y además, como ya sabréis, parte del dinero que se va a recaudar va para la Asociación Aladina, para los niños con cáncer.

Hace el papel de un chico malote

Yo no diría 'malote', diría prepotente, que da un poco de asco, cae mal. Bosco cae mal, la verdad, pero sí, es un poco chungo.

¿Qué le ha dicho su hermano?

Mi hermano encantado, me dijo: 'Quiero que todos mis proyectos sean así también'. La verdad es que hace falta en cine que haya gente como Paco, que haga proyectos tan bonitos y que ayuden a todos estos niños, me parece brutal, increíble.

¿En quién se ha inspirado para un personaje tan desagradable?

No lo puedo decir, lo siento. Son cosas que me guardo porque posiblemente los conozcáis.

Es una caja de sorpresas, actúa muy bien, tiene una carrera prometedora y baila sensacional, ¿también canta?

No, pero gusta cantar en la ducha, siempre lo he dicho, tendría que haber sido cantante, la profesión de cantante me parece buenísima. Tengo un amigo que es cantante, he estado viviendo con él y he visto que mola mucho. Me parece el mejor trabajo del mundo y se gana mucho dinero. Quiero ser Rosalía.

Esa vena de bailarín era desconocida para todos, ¿esperaba tanta repercusión?

La verdad es que no me lo esperaba, estábamos pasándolo bien en la boda de unos amigos y eran todos bailarines, entonces nos animamos. Eran cuatro pasos que siempre hacemos Bego y yo, que tenemos nuestras coreografías, y de repente a la gente le gustó mucho. Me ha hecho mucha gracia ver a toda la gente que lo ha imitado, es maravilloso y me encanta cómo se divierten intentándolo.

¿No le han llegado ofertas?

No, aunque a la gente le ha gustado mucho. Me gusta muchísimo el baile, es mi otra pasión. Aquí nunca he ido a escuelas, aunque en Los Ángeles sí que fui y desde pequeño he bailado mucho. De hecho, mi madre no podía más.

¿Y han celebrado ya el cumpleaños de Blanca Suárez?

No, no lo hemos celebrado.

