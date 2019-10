Blanca Suárez luce un 'look' de 15.000 euros en su último acto promocional

Ni el estruendoso ruido de las aeronaves sobrevolando Madrid en pleno ensayo por el desfile del Día de la Hispanidad, ni el retraso de más de 30 minutos han eclipsado la luz de Blanca Suárez (30 años) al irrumpir en el Salón Rojo del hotel Santo Mauro para presentar su última colaboración promocional. La actriz repite como embajadora de Guerlain y hace su primera participación con la exclusiva casa de cosméticos, perfumes y maquillajes. Una colaboración en cuyo proceso afirma haber estado "muy implicada" y en la que se ha inspirado en Japón y en el mar, dos de sus grandes pasiones, para crear #RougeHByBlancaSuárez.

A su llegada al photocall, Blanca ha necesitado la ayuda de sus asistentes no tanto para encontrar la pose perfecta ante el aluvión de flashes sino para disponer la enorme cola de la compleja falda que ha decidido lucir. Al cambiar de postura, volvía a requerir de las manos de su estilista: "No es tan fácil", comentaba la actriz a modo de broma.

JALEOS ha descubierto que la prenda en cuestión se trata de una falda de satén negro, estampada con lunares blancos, del diseñador siciliano Fausto Puglisi y que se puede adquirir en la web Luisaviaroma por 2.122 euros. En sus pies, stilettos en rouge, de Aquazzura (795 euros).

Y como joyas, anillos y pendientes de Rabat. En concreto, ha elegido unas argollas criollas de oro blanco y diamantes negros (2.980 euros) y tres anillos de oro blanco y diamantes talla brillante (3.150 cada uno). Para coronar este outfit de alfombra roja, Suárez ha recurrido al carmín rojo en sus labios, cómo no, del producto que promocionaba. Un look completo que suma más de 15.000 euros en total.

Ver esta publicación en Instagram ❤️❤️❤️ #blancasuarez #guerlain #rougegbyblancasuarez #guerlainbyblancasuarez Una publicación compartida de FAN PAGE (@blancasuarus) el 9 Oct, 2019 a las 4:12 PDT

Blanca Suárez se siente muy agradecida por esta oportunidad y así lo ha hecho saber. "Es la primera vez que acceden a que una persona ajena a la maison haga su propio diseño. Obviamente, siempre en colaboración con los profesionales de la casa. He tenido la suerte de ser yo. Cuando me lo plantearon tuve miedo porque me parece una gran responsabilidad. Lo primero que hice fue intentar encontrar un punto de partida para poder iniciar este proyecto. Me gusta mucho viajar, la naturaleza, estar al aire libre, el mar... Intenté hacer una especie de cóctel con todo esto y por qué no, Japón como punto de partida. Y mezclarlo con el mar: una de mis grandes pasiones". Tras la primera toma de contacto con los medios de comunicación e invitados presentes, Blanca no ha concedido entrevistas pero sí que ha accedido a tener una pequeña ronda de preguntas.

¿Cómo se encuentra en este momento y qué maquillaje la representa ahora?

El que llevo ahora mismo: súper labio rojo e intentar empezar la mañana con fuerza. Llevo un verano muy ajetreado, rodando fuera de casa... Me espera por delante una racha intensa de trabajo hasta Navidad. Empezamos la sexta temporada de Las chicas del cable y va a ser intenso. Necesito power y energía.

La semana pasada llegó de Costa Rica, ¿qué tal la experiencia?

Después de estar todo el verano rodando en Andalucía, en Jerez, me tomé unos días libres y me fui a Costa Rica de manera improvisada. Quería cambiar de decorado totalmente. Ha sido maravilloso. Tenéis que ir. Es muy increíble.

¿Ha ido sola o acompañada?

Acompañada

Pero sin Mario.

He ido acompañada con gente que me quiere mucho.

¿Cómo se encuentra con Mario en este momento?

Sabéis que de estas cosas procuro no hablar. Agradezco el interés. Yo estoy bien. Intento estar bien siempre.

La sonrisa y el brillo de los ojos la delata.

Espero que transmita cosas preciosas.

¿Cómo se ve en el futuro y cómo se ve dentro de 20 años?

No lo sé. No sé ni cómo me veo en un año. Soy consciente de que yo misma he vivido que la vida da muchas vueltas de un día para otro... Cómo no va a cambiar de aquí a un año. Entro en una etapa de mi vida en la que van a ocurrir muchas cosas y sé que serán preciosas.

¿Le gustaría ser madre?

Por supuesto. Nunca he sido una chica cuyo su sueño haya sido ese, el de crear una familia y casarme, pero sí, ocurrirá algún día. No sé cuándo ni cómo, pero nos esperan por delante unos años bonitos e interesantes.

En el Festival de San Sebastián, Mario le lanzó un piropo diciendo de usted que era "el icono de los iconos", ¿qué diría usted de él?

Lo mismo. Hemos tenido vidas paralelas en muchos sentidos. Él es lo mismo. Es un icono de su generación.

¿Qué siente cuando escucha que su pareja le echa esos piropos?

Es un placer. Gusta mucho, claro que sí.

