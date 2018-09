El desprecio de Blanca Suárez a un grupo de fans que llevaba horas esperándola

Sobre las ocho de la tarde del pasado jueves no cabía un alfiler entre las calles Ortega y Gasset y Claudio Coello de Madrid. Allí tenía lugar la fiesta de la moda Vogue Fashion Night Out y no faltaba el ambiente festivo, la música, la gente tirada a las calles y los photocalls esperando a los famosos. Casi dos horas antes, un grupo de fans de la actriz Blanca Suárez (29 años) descontaba los minutos entre nervios. Para ellas, un total de cerca de 10 adolescentes, no era un día cualquiera. Iban a ver a su ídolo y por eso querían colocarse lo más cerca de ella. En un sitio privilegiado.

Nada más llegar Blanca a su encuentro con los medios de comunicación, los gritos de felicidad por parte del grupo de seguidoras no se hicieron esperar. Tanto, que incluso apenas se podía oír lo que decía la intérprete a la prensa. JALEOS estuvo presente y fue testigo de todo. "Blanca, por favor, acércate a darme un beso"; "Blanca, guapa, te como entera"; "Por favor, no te olvides de nosotras"; "Dedícanos un minuto", fueron tan solo unas pocas de las muchas súplicas. Conforme pasaban los minutos de entrevista, la decepción comenzó a dibujarse en sus rostros: "Bah, no se piensa acercar, se está yendo".

Blanca Suárez en la fiesta. Gtres

En un momento dado, un compañero de prensa se acerca a Suárez para hacerle constar la situación. "Blanca, hay un grupo de jóvenes que han venido a las seis de la tarde y se tienen que ir pronto. ¿Podrías echarte una foto con ellas?", se le informa. Ella, sonriente, les lanza un beso desde la lejanía y responde con una mueca circunspecta: "Lo siento, pero no puedo". Blanca se pierde entre el gentío y el grupo de fans se queda plantado. En ese momento, este periódico se acerca para conocer su impresión. Una de las jóvenes toma el timón de la conversación: "Somos seguidoras suyas desde hace un montón de años, nos encantaba en El Internado. Para nosotras no hay nada más grande y siempre que podemos la seguimos por los eventos en Madrid".

Sin embargo, en pocas ocasiones Blanca se aproxima: "No se ha acercado porque no le da dado la gana. Ahora se van de tiendas y nosotros solo queríamos de ella cinco minutos". En efecto, la temática de esa noche de la moda es esa: visitar las tiendas y acudir a fiestas privadas. Ellas no pueden seguirla porque al día siguiente madrugan para ir al instituto. Se han quedado con las ganas. Puede que una vez más.

Blanca Suárez en el 'photocall' de Vogue

Blanca y la presión mediática

No de su relación con sus fans, pero sí sobre la que mantiene con los medios de comunicación, Blanca ha hablado hace poco. Desde que se hizo pública su relación sentimental con el actor Mario Casas (32), la presión le resulta insoportable. "Te acostumbras, pero entre comillas, porque es muy complicado, llegas a verlo, también, entre comillas, como normal", comentaba la actriz en Glamour. "Siempre hay un punto en el que no entiendes qué está pasando. Hay momentos en los que te toca aguantarte y ya está. Pero es surrealista tener que pensar en ello", apunta.

Ver esta publicación en Instagram soy un doriyaki relleno ♡ Una publicación compartida de Blanca Suárez (@blanca_suarez) el 19 Ago, 2018 a las 3:12 PDT

¿Embarazada?

El debate comenzó cuando Blanca subió una fotografía suya con el siguiente comentario: "Soy un doriyaki relleno". Poco más tarde, añadió un storiescon una frase que consiguió generar aún más desconcierto y que desató una gran cantidad de sospechas: "Mis tres corazones laten fuerte". Las especulaciones de los fans de la actriz sobre el hipotético embarazo han sido masivas. Por el momento, Mario y Blanca han preferido guardar silencio y ninguno de los dos ha dicho nada al respecto. Quizás Suárez solo esté jugando al despiste.

[Más información: Blanca Suárez desata los rumores de embarazo con un comentario en las redes]