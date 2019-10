Las botas 'cowboy' de Begoña Vargas con las que bailarás como ella (pero antes, ahorra)

El nombre de Begoña Vargas (19 años) no era conocido de forma mayoritaria hasta hace unos días, salvo para aquellos que vieran la serie de TVE, La otra mirada, en la que interpreta a una de las más afamadas protagonistas. Sin embargo, el pasado 7 de octubre todo cambió y ya media España y parte del extranjero la conoce y ha sido testigo de su gran talento para bailar e interpretar.

Óscar Casas y Begoña Vargas revolucionan las redes con su baile de 'La rubia' JALEOS

Aquel día las redes ardían después de que el actor Óscar Casas (21), su novio, compartiera un vídeo junto a ella en el que se les veía bailando en una boda al son de La rubia, canción de Omar Montes (31). Sus impecables y compenetrados movimientos al ritmo de reguetón dejaron a los usuarios boquiabiertos y desde entonces nadie quita ojo a la joven madrileña, que tiene motivos de sobra para triunfar.

Arrasan también sus looks. Un baile en una boda, en el que además lució un vestido dorado y brillante firmado por Rocío Osorno, puso en la pista a los cazadores de influencers sobre el estilo de la bailarina, al que hasta el momento no se había prestado excesiva atención. Pero al igual que su don y su personalidad, su forma de vestir también ha calado en el sector juvenil más exigente.

Ya con el vestido del famoso baile captó todas las miradas, pero en su versión más casual y urbanita tampoco para de ganar adeptos. Begoña ha lucido en una de sus últimas publicaciones de Instagram un outfit muy sencillo para ir a callejear por la ciudad, pero con un toque moderno y muy en tendencia: las botas cowboy.

La actriz posa en plena Gran Vía de Madrid con el calzado más demandado de la temporada. En su caso se trata de un par de botas camperas altas de piel de color negro con tacón medio y ancho.

Captura de la tienda online de Au Revoir Cinderella en el momento de la compra de las botas.

La verdad es que la joven no ha optado por un calzado low cost, precisamente. Las botas están creadas de forma artesanal y firmadas por Jeffrey Campbell, una marca de alta gama que solo trabaja con materiales de calidad. Este hecho hace que las cowboy negras de Vargas no sean una ganga, sino un capricho de 250 euros pero que durarán en tu armario hasta la eternidad.

¿Te atreves a ser tan 'cañera' como Begoña y bailar el mítico These boots are made for walking en el centro de tu ciudad? Si lo haces con estas botas, seguro que antes tendrás que ahorrar...

