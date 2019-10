Rocío Osorno arriesga y gana con este pantalón metalizado de Zara

Hay veces que para deslumbrar, hay que arriesgarse. Rocío Osorno (31 años) lo tiene claro: la moda está ahí para jugar con ella, sacar partido de lo que te ofrece y combinar prendas atrevidas con algún que otro básico para contrarrestar el look y que la ecuación resulte un éxito. En esta ocasión, la instagrammer ha lucido unos pantalones slouchy jeans efecto piel metalizados. Se trata de una pieza de Zara, de tiro alto con bolsillos laterales, detalle de pinzas en el frontal y bajo acabado en vuelta.

A priori podrían parecer imposibles de combinar, pero Osorno se divierte con la sobriedad para poner el foco de su outfit exclusivamente en los pantalones: la estrella total. Una básica negra de manga corta y unos salones stilettos han sido su baza para coronar un look sobreslaiente. Como complemento, un bolso de mano en tamaño pequeño y un cinturón de de tachuelas con hebilla tipo western, también de Zara y cuyo precio es de 19'95 euros.

Ver esta publicación en Instagram Igual me la jugué un poco oye pero es que me encantan✨. Una publicación compartida por Rocío Osorno (@rocio0sorno) el 2 de Oct de 2019 a las 4:42 PDT

"Igual me la jugué un poco, pero oye, es que me encantan", ha sido el título de la instantánea con la que Rocío Osorno ha publicado lo que parecen se convertirán los pantalones must de la temporada. La imagen ya cuenta con más de 43.000 likes y 380 comentarios que subrayan no solo el estilo de la andaluza sino el acierto al elegir esos jeans. "Son una genialidad", "el que no arriesga no gana" o "no puedes estar más bella. Me encanta ese look", han sido algunos de los apuntes que le han hecho sus seguidores, que por otra parte ya suman 1'1 millones.

Pantalones dorados de Zara. Zara

Rocío Osorno se encuentra en un magnífico momento personal y profesional. En lo laboral, la sevillana acaba de hacerse con dos importantes galardones que avalan su profesión de influencer (una categoría con la que ella no se siente demasiado cómoda, pero que termina asumiendo con naturalidad). El pasado 13 de septiembre, la revista Escaparate de Sevilla le otorgó el premio por su labor en las redes sociales. Pocos días después, Osorno viajó hasta Madrid para asistir a los Cosmopolitan Influencer Awards by Pandora donde recibió el reconocimiento en Moda de manos de su íntima amiga Teresa Bass.

