Alexandra Pereira ha lucido en Tokio el vestido más ideal y 'trendy' de la temporada

Alexandra Pereira (30 años), conocida en el ciberuniverso de las influencers como Lovely Pepa, lleva dos meses y medio viviendo en una constante luna de miel. El pasado 13 de julio contrajo matrimonio con su marido, el empresario de origen libanés Ghassan Fallaha, y ha sido ahora cuando ha tenido algo de tiempo libre para poner tierra de por medio y desconectar del mundanal ruido junto a su razón de amor.

La it-girl y su esposo tomaron un vuelo en business class desde Madrid a Tokio (Japón) el pasado 24 de septiembre y aprovechando la coyuntura de su viaje a Asia, también han querido descubrir otros paraísos como Ubud (Bali, Indonesia). Hasta la fecha, Pereira ha publicado únicamente fotografías de su estancia en Tokio y un espectacular vestido ha destacado de entre todos los outfits.

Ver esta publicación en Instagram Tokyo nights in @clarofernandocouture ⚡ 1,2 or 3? Una publicación compartida de Alexandra Pereira (@alexandrapereira) el 30 Sep, 2019 a las 11:33 PDT

Pereira ha demostrado que para su días en el país del sol naciente ha llevado una maleta bien nutrida de looks con los que ha sorprendido a sus 1'8 millones de seguidores en Instagram. La prenda estrella de su equipaje es este vestido firmado por Fernando Claro.

"Tokyo nights in @ClaroFernandoCouture 1, 2, or 3?" ha sido el texto con el que ha instagrammer ha acompañado las tres imágenes del vestido más ideal y más trendy de la temporada. Se trata de una pieza única, con falda corta, escote corazón y manga larga con acabado en globo, una tendencia que ha llegado para quedarse. Lo característico del vestido es el original estampado black and silver y las tres lazadas paralelas que abarcan desde la cadera hasta el final de la prenda, coronadas todos ellas con una hebilla cuadrado con cristales de Swarovski.

En los últimos años, la firma Fernando Claro se ha convertido en el guilty pleasure no solo de influencers sino también de celebrities, modelos, actrices y presentadoras de televisión que han optado por confiar en esta firma sevillana de proyección internacional para sus ocasiones más especiales.

Con una dilatada trayectoria en el sector de la moda a sus espaldas, el creativo Fernando Claro, natural de Dos Hermanas (Sevilla), erigió su primer atelier en El Arenal, el barrio torero de la capital de Andalucía, hace ya más de 30 años. Tres décadas después, su hija Beatriz Claro, periodista, diseñadora y empresaria, ha tomado el timón de la maison y la ha instaurado físicamente en Madrid, en concreto en el número 11 de la calle Velázquez.

