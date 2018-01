La denuncia por acoso de Lovely Pepa obliga a 'Vogue' a cerrar su foro

A veces, los escaparates son duros y estar a merced de la opinión pública, también. Es lo que le ha pasado a Alexandra Pereira (29 años), más conocida por su alias Lovely Pepa, una bloguera que ha decidido explotar y contar sin cortapisas el calvario que viene sufriendo desde hace nueve años. "Esto es lo más duro que voy a grabar y grabaré en este canal. Hay otro blog que no puedo ni entrar porque me pongo muy mal. Le he prohibido la entrada a cualquier persona de mi familia", comenzaba el vídeo la influencer tratando, a duras penas, de controlar la emoción.

La bloguera denunció así el acoso al que está sometida en las redes, aunque en especial se centró en el foro de Vogue. En concreto, en este medio los usuarios han sido especialmente duros con Lovely y han atacado sin piedad su vertiente más íntima y personal hasta el punto de desearle la muerte.

Tales acusaciones fueron recibidas por parte de la revista Vogue como un claro atropello que había que solventar. Por eso, esta publicación no dudó en emitir un contundente comunicado en el que dejaba claro su rechazo: "Estamos profundamente comprometidos con el respeto a la mujer y entre mujeres. Estamos consternados con los testimonios que hemos recibido y queremos que situaciones como estas no se vuelvan a repetir. Debido a las quejas en torno a ciertos hilos de este foro hemos decidido, hemos decidido cerrarlo. No vamos a escatimar en esfuerzos para combatir comportamientos que condenamos sin reservas", reza en el texto difundido en Twitter.

