Con 'El Niño Polla' en un descanso: "Me he acostado con 300 mujeres"

Habla Jordi 'El Niño Polla': "Me he acostado con alrededor de 300 mujeres"

Jordi 'El Niño Polla' (23 años) era un chaval del montón antes de que la industria del porno llamara a su puerta. En su etapa estudiantil era un joven espigado, poco desarrollado, que veía cómo todos sus compañeros de clase pegaban el estirón antes que él. Sin embargo, un buen día este manchego hizo una escena de porno y escuchó por primera vez lo que nadie le había dicho: que su miembro era algo fuera de lo corriente y que en ese mundo tenía carrete para largo. Entonces, se abrió para él un mundo de posibilidades. Cosas del destino, a este impúber se lo rifaban las mejores agencias.

De aquellos años inexpertos a ser considerado por un informe del mítico portal Pornhub como la estrella más buscada, han pasado muchos cosas y JALEOS ha podido hablar en exclusiva con Jordi sobre los momentos más complicados de su vida personal al dedicarse a algo tan desaprobado socialmente, de cara a la galería, como el porno. Además, ha explicado sin tapujos aspectos íntimos de su trabajo. ¿Qué pensaron sus padres cuando se lo comunicó? ¿Cuánto cobra por escena?, son algunas de las preguntas que este medio le ha formulado. El 'Niño Polla', más al desnudo que nunca.

Jordi en una imagen de sus redes sociales.

Uno de los atributos por el que más se le conoce es por el tamaño de tu miembro. Sin embargo, ¿cuándo se dio cuenta de que este era más grande de lo normal?

En realidad no lo sabía, yo siempre pensé que era normal, incluso he tardado en desarrollarme, todos mis amigos llegaron a la pubertad mucho antes que yo y siempre era el más bajito de la clase. Me empecé a dar cuenta una vez entré en el porno y todo el mundo comenzaba a decírmelo.

¿A quién se le ocurrió el mote de 'Jordi El Niño Polla'?

El nombre del Niño Polla fue idea de Arnaldo, que es el productor de FAKings, la productora donde empecé. Él estaba pensando un nombre gracioso para mí, y se le ocurrió lo de Jordi El Niño Polla.

¿Considera que el actor porno nace o se hace?

Bueno, creo que un poco de cada cosa, te tiene que gustar lo que haces, no tener reparo en desnudarte delante de gente y de una cámara (aunque a mí al principio me daba mucha vergüenza) También depende mucho de la morfología de cada uno. Pero hay que cuidarse, comer sano, hacer algo de deporte viene bien… Al final todo influye.

¿Cuál cree que es el punto fuerte para ser un actor porno?

Conseguir una erección delante de la cámara y eyacular cuando te digan. Parece fácil pero todos los que nos dedicamos a esto hemos visto a muchísimos actores que no son capaces de lograrlo, llegan el primer día súper convencidos de que pueden hacerlo, pero en el momento de la verdad hay mucha presión, te rayas y se te baja. Créeme que no es para nada sencillo, pero si consigues hacerlo en cada escena tienes medio camino hecho.

Jordi en pleno rodaje de una escena porno. Redes sociales

¿Cómo se lo dijo a sus padres?

A mis padres se lo dije a los pocos meses de empezar. Yo lo quise llevar en secreto, con los miles de vídeos que hay en Internet no creí que la gente se fuera a dar cuenta tan rápido de que había hecho una escena. Pero nada más salir la primera todo el mundo empezó a llamarme por teléfono, vivo en Ciudad Real, es una ciudad pequeña y al final todo el mundo se entera de estas cosas. La situación era insostenible para llevarla en secreto así que tuve que contárselo a mis padres. ¿Cómo? Pues intenté decirlo con delicadeza. Aunque no les gustó mucho que digamos.

Si tuviera un hijo que le dijera que le gustaría ser actor porno, ¿le importaría?

Bueno, si tuviera un hijo siempre le apoyaría en sus decisiones, aunque le aconsejaría que primero estudie, y luego ya veremos. Preferiría que se dedicase a otra cosa, pero es su vida y es su decisión.

¿Qué consejo le daría a ese joven que está a punto de empezar en la industria del sexo?

El mismo que a todo el mundo, que lo piense bien, que espere un par de meses y lo piense de nuevo. Si después de dos meses sigue queriéndolo hacer, adelante. Hay veces que quieres hacer algo y es solo cosa del momento, una vez haces porno ya no hay vuelta atrás y esa escena estará en Internet para siempre, conviene pensarlo dos veces.

¿Qué fue lo primero que se compró con el dinero que ganó?

Un Smartphone. Tenía un teléfono, pero cuando instalaba un par de aplicaciones se empezaba a quedar pillado… Así que decidí darme un capricho.

De no haber sido actor porno, ¿en qué le habría gustado trabajar?

Mi sueño siempre ha sido ser futbolista, pero es algo casi imposible al alcance de muy pocos… Me gustaba bastante el tema de ordenadores, el software, así que supongo que algo relacionado con ello.

"Puedo aguantar más de 3 horas erecto"

El manchego. Redes sociales

Respecto a su puesto actual dentro de la compañía Brazzers, ¿nota la diferencia a trabajar con otras productoras?

Sí, claro, se nota muchísimo en tema de presupuesto sobre todo. Ruedan en mansiones alucinantes y en las mejores ciudades, Los Ángeles, Las Vegas, Miami… Es increíble, además trabajan con las mejores Pornstars del mundo, invierten mucho tiempo en cada escena para que quede perfecta, definitivamente es otro nivel.

¿Cuál es su rutina de trabajo?

Normalmente trabajo entre Londres, Los Ángeles y Las Vegas, ellos me llaman y me dicen a dónde tengo que ir. Mis viajes a Londres son en mayor cantidad pero más cortos, puedo ir una semana, hacer varias escenas y volver a España. A Estados Unidos voy menos pero siempre es para más tiempo, así que el viaje es mucho más productivo.

¿Cuántas horas o escenas puedes aguantar erecto?

Las escenas duran entre 5 a 7 horas desde que llego hasta que me voy, pero no todo el rato tengo que estar erecto. Ellos maquillan a la actriz, le hacen fotos, y realmente solo tengo que estar erecto para las fotos del sexo y para el vídeo. Al final pasas unas 2-3 horas erecto, pero puedo aguantar más si la escena se alarga. El máximo de escenas que he hecho en un día han sido tres, pero han sido más cortas.

¿Mantiene algún tipo de mantenimiento o preparación física para su trabajo?

Si sé que tengo que hacer una escena al día siguiente, me tomo mi vida privada con más calma, imagina tener relaciones tres veces el día anterior y llegar a la escena con el pene medio dolorido, tienes que eyacular y no tienes la misma cantidad de semen, te cuesta más… Después de cada escena me ducho y me echo crema, a veces tienes que trabajar durante varios días seguidos y conviene cuidarse la zona.

¿A cuánto asciende el sueldo de un trabajador de su estatus?

Se cobra por cada escena que haces. Cada una tiene cuatro cifras pero no me dejan decir exactamente cuánto cobro, al final lo que ganas cada mes depende del número de escenas que hagas y a veces varía, aunque en mi contrato tengo un mínimo asegurado y si un mes por lo que sea hago menos, al mes siguiente me lo compensan.

¿Lleva la cuenta de con cuántas personas ha mantenido sexo?

Con alrededor de 300 que son, más o menos, el número de escenas que he hecho. Algunas escenas son con más de una mujer, y otras son con mujeres con las que ya he trabajado anteriormente, así que más o menos las mismas mujeres que número de escenas.

Jordi 'El Niño Polla' junto a una de sus compañeras de trabajo. Redes sociales

¿Qué le dicen sus amigos de Ciudad Real? ¿Y su familia?

Ya están acostumbrados, aunque antes flipaban de que alguien me pudiera conocer por hacer porno, sobre todo cuando me acompañaban a otra ciudad y me reconocían ahí, les hacía bastante gracia.

¿Sabría decir alguna anécdota divertida en su profesión?

Creo que hay tantas que no sé decir una en concreto. Se me viene una a la mente de un día que estaba trabajando y estaba el director escondido debajo de la cama haciéndome cosquillas en los pies. Yo miraba disimuladamente pero no veía nada, ponía caras raras y me rascaba con el otro pie. No sabía quién era hasta que después empezó también a darme pellizcos en la oreja, que le miré y nos reímos.

Por último, ¿sabe cómo está viviendo vuestra industria los últimos casos de suicidios de actrices porno?

Creo que por suicidio solo ha sido una, en cualquier caso me produce una gran tristeza escuchar estas noticias. La industria del porno está en shock después de que hayan pasado estas cosas. He notado muchísima unión, muestras de amor a la familia, homenajes a las actrices fallecidas… Nunca esperas que algo así vaya a pasar en tu trabajo, y menos de varias personas en dos meses. Espero que nunca más tengamos que lamentar noticias de este tipo.

