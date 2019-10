Primeras palabras de Sandra Gago (y un silencio estratégico) tras su boda con Feliciano López

Sandra Gago (24 años) está en un momento muy dulce de su vida tras dar el 'Sí, quiero' a Feliciano López (38) el pasado viernes 20 de septiembre en un enlace muy íntimo en Marbella. Pero además, en lo que respecta al ámbito laboral, también puede presumir de tener la agenda repleta de compromisos profesionales. De hecho, este jueves la joven fue la encargada de inaugurar la nueva pop-up de la conocida marca Zalando en pleno corazón de Madrid ante una multitud de curiosos, invitados y prensa.

Las primeras palabras de Sandra Gago tras su boda con Feliciano López JALEOS

Se trataba de un evento y una fecha especial para ella ya que era su cumpleaños y se producía su primer encuentro público tras casarse con el tenista. Por eso, el interés de los periodistas allí congregados era máximo por conocer sus primeras palabras, sus sensaciones, sus próximos proyectos y saber si sigue la participación de Alba Carrillo (33) en Gran Hermano Vip.

¿Cómo está tras la boda?

Igual que siempre, igual de feliz, igual de ilusionada, de vuelta a la rutina, muy bien todo.

Nos puede contar algún detalle de la boda.

Fue un día muy especial en el que disfrutamos muchísimo y sobre todo disfrutamos de lo bien que se lo estaban pasando todos nuestros amigos, nuestra familia; pasó muy rápido, me volvería a casar todos los años. Fue un día muy feliz.

¿Fue cómo se la esperaba?

Sí, incluso mejor.

¿Se siente orgullosa de haber organizado su boda?

He contado con ayuda maravillosa que consiguieron que lo viviera al máximo, lo disfrutara y ha sido un año increíble, he disfrutado de cada preparativo, me ha hecho especial ilusión preparar todo esto.

Ha pasado poco tiempo, ¿le ha cambiado algo la vida?

En tan poco tiempo es difícil que te cambie la vida. La convivencia es igual. Nos casamos y a los dos días volvíamos a Madrid porque teníamos ganas de estar en casa, hemos vuelto a la rutina, muy bien, como siempre.

Se va a formar como Wedding Planner.

Tengo mucha ilusión en este proyecto que estoy empezando, me estoy formando, me queda muchísimo por aprender, esta ilusión surgió hace unos años, antes de comprometernos y he tenido la mejor práctica que podía tener, que es organizar mi propia boda.

La joven ha comenzado un curso de Wedding Planner después de organizar su boda con tanto mimo.

¿Le gustaría crear su propia empresa?

De momento me quiero formar, me queda muchísimo por aprender. En esta profesión se aprende a base de práctica y a ver qué tal este año. Voy a practicar un poquito y ojalá que el día de mañana pueda dedicarme a ello.

¿Está viendo Gran Hermano VIP?

De ese tema no hablo, no me he pronunciado antes, no me voy a pronunciar ahora.

Alba ha dicho que iba guapísima.

Me podéis hacer la pregunta de mil maneras, pero es algo en lo que nunca voy a entrar.

[Más información: Sandra Gago se obsesiona con las bodas y paga 2.300 euros para dedicarse a organizarlas]