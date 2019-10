Silvia Jato, la 'maestra' de Christian Gálvez, rompe su silencio tras el adiós de 'Pasapalabra'

El pasado 1 de octubre quedará fijo en la memoria de Telecinco y del que ha sido uno de los programas más exitosos y longevos de la cadena, Pasapalabra. Su emisión se fundía a negro por petición expresa del Tribunal Supremo tras años de litigios con la productora británica ITV, dueña de los derechos de explotación y emisión, y que venía reclamando su autoría. Finalmente, Mediaset ha perdido el pulso judicial y, a la espera de un acuerdo, el espacio se ha despedido, de forma abrupta, de los espectadores.

Los espectadores se han quedado sin su programa preferido y Christian Gálvez (39 años), su rostro visible, en 'paro'. Ante este panorama, JALEOS ha tenido la oportunidad de charlar con la pionera y "mamá" del formato, Silvia Jato (48). Ella fue quien estrenó el programa en el año 2000 en Antena 3. Fueron cinco años de innovación, de rodaje y en 2005, cuando el programa andaba solo, lo cambiaron de cadena y se fue a Telecinco bajo los mandos de Gálvez en 2007. La maestra cedía el testigo a su pupilo.

Christian Gálvez en una imagen promocional de 'Pasapalabra'. Gtres

"La verdad es que no lo sabía, no me había enterado mucho del problema", responde, solícita, Jato. Se sorprende del "jaleo" que ha marcado la agenda de esta semana a nivel televisivo: "Como pionera y como la mamá que soy, porque de ese programa siempre seré la mamá, me duele esta situación". Ella lleva ese espacio en su corazón y no duda en viajar en el tiempo con nosotros: "Surgimos en el 2000 con muchísimas ganas, es el programa familiar por excelencia de este país y duele ver que ha pasado esto. No te lo puedes ni imaginar lo que me duele".

Eso sí, siempre positiva, asegura que esto quedará en una mala anécdota y que todo volverá a la normalidad: "Estoy convencida de que llegarán a un acuerdo y Pasapalabra volverá a emitirse. El público se lo merece". En esa línea, ¿ha podido hablar con Gálvez en estas últimas horas?, interpela este periódico. "No he podido hablar con Christian porque no tenía ni idea, pero le deseo lo mejor. Creo que la sangre no tiene que llegar al río, se solucionará y la gente fiel al programa volverá a disfrutar del concurso", ha remachado la presentadora.

'Pasapalabra', Silvia y ¿la historia de un desencuentro?

Silvia Jato posando tras su aterrice en Telecinco en 2007. Gtres

Lo cierto es que cuando Silvia Jato salió de la presentación del programa Pasapalabra, en el año 2006, este adiós venía motivado por un cambio de cadena que sorprendió a propios y extraños. Mediaset la fichó con un contrato de larga duración. Lo que pasó entre bambalinas solo lo conoce la propia Jato y sus jefes, pero no cabe duda de que se trató de una despedida dolorosa a la luz de las declaraciones que ha ido vertiendo Silvia a lo largo de los años. De hecho, dejó de ver el espacio, ya en Telecinco. Era demasiado lacerante ver a ese hijo en otras manos.

Fue duro, eso no lo niega. Así lo expresó en una entrevista: "Decir adiós fue triste y lloramos todos. Ahora no lo veo, así que no tengo opinión sobre cómo lo hace Christian Gálvez. Tampoco me veía cuando presentaba yo. Me diseñé una rutina para no estar en casa a la hora a la que se emite el programa". Educada y correcta como es, Jato nunca hablará abiertamente de lo que sucedió, pero no siente ningún rebozo a la hora de confesar que no veía el programa, pese al tanto tiempo pasado.

Ojo, pero no porque tenga algo en contra de Gálvez: "Nunca vi mi programa porque cuando haces más de mil programas lo que menos te apetece es sentarte a verlo. No tengo ningún problema con Christian, pero insisto, ¡nunca vi mi programa!". Hoy, ese espacio queda muy lejos en su cartera profesional -que no ha parado de acumular proyectos en estos años- y Silvia solo mira al frente con esperanza y creyendo en el buen hacer: "Ahora mismo quiero hacer cosas, pero a lo mejor no tan ligadas a la cámara, sino producir".

