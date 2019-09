Las fotografías más íntimas de la boda de Feliciano López y Sandra Gago

No han pasado ni dos días desde que Feliciano López (38 años) y Sandra Gago (23) se diesen el 'sí, quiero' en una discreta ceremonia celebrada en la finca La Concepción de Marbella. 48 horas en las que han sido muy pocas las imágenes y los datos que han trascendido de la celebración. Pero, pese a las fuertes medidas de seguridad y los contratos de confidencialidad que los propios novios decidieron imponer, han sido ellos mismos los encargados de hacer públicas las primeras fotografías oficiales del enlace.

"Ya me decían que pasaba rápido, que disfrutara.. Y así fue. Pasó volando y disfrutamos tanto que queremos volver a cada segundo que vivimos ayer. Fuimos inmensamente felices sintiendo la suerte que tenemos de teneros, de abrazaros, de bailar, reír y llorar con vosotros. Gracias de corazón. Dicho esto.. ¿Repetimos el año que viene?", ha escrito Sandra Gago junto a una bonita imagen de los dos.

Unas instantáneas que cuentan con un potente valor informativo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el vestido de novia ha sido todo un misterio hasta el último momento, a pesar de que ya se sabía la firma escogida por la modelo, que ha sido Jesús Peiró. Un vestido sencillo y clásico con manga francesa, adornos florales y geométricos y un. escote barco con forma cuadrada en la espalda

Algunos momentos de la boda entre Feliciano López y Sandra Gago.

En una de estas imágenes se aprecia a Sandra Gago con una gran tarta en forma de F, una de las sorpresa que tenía preparada para Feliciano, que en el mismo día de su boda cumplió 38 años. De hecho, en la imagen superior derecha se aprecia al tenista disfrutando de una actuación protagonizada por un grupo musical, quienes le cantaron, seguro, el 'cumpleaños feliz'.

La modelo lució, tal y como muestra en la imagen, unos pendientes de oro blanco con diamantes en forma de gota y una pulsera del mismo material que la joyería Rabat ha creado en exclusiva para este gran día.

"Ayer hacía dos años desde que te vi por primera vez, y aquí estamos", ha escrito Sandra Gago junto a la imagen. Una fotografía que representa uno de los momentos más significativos del enlace: el intercambio de alianzas. Dos anillos de la marca Rabat, en el caso de la novia con un zafiro de color azul.

Feliciano también ha querido compartir públicamente unas palabras para la que ya es su mujer, acompañadas de una bonita fotografía en la que los recién casados aparecen de espaldas: "El camino es más o menos largo en función de quien te acompaña... He leído muchas definiciones acerca de lo que significa la felicidad pero ninguna de ellas se acerca a lo que vivimos ayer junto a todos vosotros...eso es la FELICIDAD!Y dicen que compartida es doble, por eso ayer fue todo tan especial... Un chute de amor y de buen rollo en el ambiente que nunca vamos a olvidar... Sandra, te lo dije en Londres delante de 10.000 personas y te lo vuelvo a decir,YOU ARE THE BEST. Gracias a G&S por poner a Sandra en mi camino... Y gracias de nuevo a todos los que nos acompañasteis ayer, quiero más cumpleaños así... Love You. My wife".

