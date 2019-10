Emiliano Suárez, sobre la pérdida de su bebé: "Es un trago bastante duro"

El joyero Emiliano Suárez (43 años) y su mujer, Carola Baleztena (39), han acudido este martes a la V edición de los premios de la revista Interiores, y la pareja ha hablado de uno de los momentos más duros que han tenido que atravesar: la pérdida de su bebé.

La pareja anunció a mediados de septiembre que en una revisión rutinaria en el sexto mes de embarazo, los médicos se dieron cuenta de que el pequeño no tenía vida. Un duro golpe que ha alejado a Suárez y a Baleztena de la vida pública durante varias semanas y que, según el propio joyero, es una de las peores cosas que le han pasado.

Emilian y Carola han hablado sobre cómo han afrontado la pérdida de su bebé.

Viene acompañado pero le han dejado solo.

Sí, me han dado esquinazo.

Pero viene en compañía...

Sí, nunca llega la sangre al río.

¿Ha venido muchas veces?

No lo sé, alguna vez habré venido, entre tanta cosa no me acuerdo.

¿Le gusta la decoración?

Sí.

¿Qué tipo de decoración?

Me gusta decorar, soy autodidacta, me dejo asesorar por grandes amigos como Tomás Alía de vez en cuando pero soy muy ecléctico, de mezclar muchas cosas, mucho color, cosas antiguas con modernas, un poco de lío.

Muy simple no parece.

A veces me queda bien y a veces horrible, pero es original siempre.

Va con su personalidad. ¿En qué está ahora?

Acabamos de estrenar nueva producción de ópera en Bilbao, después he realizado el diseño de producción para el desfile de Mercedes de Miguel, que hacía el 30 aniversario también en Bilbao, ahora estamos proyectando para Madrid en Noviembre y con otras cosas que son más aburridas.

¿Cómo se encuentra Carola? Últimamente ha pasado por momentos complicados.

Sí, por eso ha salido por ahí corriendo. Bien, es bastante duro el trago. Es muy amargo pero bueno, no hay que darle más importancia de la que tiene. Hay que tratar de asumirlo y llevarlo lo mejor posible, creo que debe ser mucho peor para ella que para mí, cuando se está en un estado tan avanzado todos los días estuvimos en el hospital y cuesta borrarlos de la cabeza. Somos muy positivos y tenemos mucha ilusión por hacer cosas y por vivir.

Son muy jóvenes.

Sí, bueno yo tan joven no soy. Por poder ser papá puede ser, pero muy joven no soy. Lo que pasa es que me conservo bien.

Su mujer le rejuvenece.

Bueno, me rejuvenece vivir tranquilo, sobre todo.

[Más información: Primeras palabras de Carola Baleztena tras anunciar que ha perdido al bebé que esperaba]