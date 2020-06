'Sálvame' y sus bolsos personalizados: su creadora nos desvela cómo surgió

Estas semanas han sido muy convulsas en Sálvame. Cuando el programa decidió recuperar el caso Ylenia Carrisi, los nervios, llantos y las fuertes discusiones contra Lydia Lozano (59 años) fueron el tema diario de la escaleta. La colaboradora no fue capaz de soportar la presión en varias ocasiones y decidía abandonar el plató sin mirar atrás y recogiendo sus cosas, entre ellas, un bolso muy llamativo. Este accesorio mostraba su rostro pintado sobre él.

"¿Lydia tiene un bolso con su cara?", espetaba una sorprendida Anabel Pantoja (33) desde su silla. En esos momentos, los cámaras se centraron en el citado complemento y salió en pantalla durante varios minutos mientras Lydia explicaba su huída sin separarse de su bolso.

Ese accesorio con el retrato perfecto de la colaboradora es obra de Victoria Picazzo. Es una pintora autodidacta y maquilladora que realiza "bolsos cuadro" que han enamorado a algunos de los rostros más conocidos de Mediaset como María Patiño (48), Mila Ximénez (68), Bibiana Fernández (66) o Alejandra Rubio (20). Lleva años creando y pintando a sus ídolos en materiales textiles. En su catálogo de productos se pueden ver personajes que van desde estrellas de Hollywood como Marilyn Monroe o Liz Taylor hasta artistas como Rosalía (26) o Isabel Pantoja (66) o Alaska (56) y Mario Vaquerizo (45).

Para conocer un poco más de ella y de cómo surgió la idea de regalar bolsos personalizados a los colaboradores de Sálvame, JALEOS se ha puesto en contacto con la pintora barcelonesa.

¿Desde cuándo dibuja y pinta así?

Soy autodidacta en la pintura. Con 15 años me entretenía haciendo retratos a pastel. Con 19 compré los 5 tonos primarios en pintura acrílica, y un lienzo enorme. Comencé con esta técnica, no salía de casa. Esos primeros años en la ciudad Condal fueron puro arte y libertad. Mi compañera de piso me observaba de lejos como si estuviera loca. Me pasaba las noches mezclando, explorando, mirando... Me enamoró mezclar colores con los pinceles, sus texturas y sensaciones. Desde entonces son muchos los lienzos que he ido acumulando, coleccionando y vendiendo. Hoy, aquella amiga mía de entonces me sigue en las redes, ahora con más orgullo.

¿Cómo surgió lo de plasmar su arte en bolsos?

Con los años la técnica se depura, y se hace natural. Se interioriza. Comencé a experimentar con telas exóticas, como telas japonesas; telas del siglo XIX, estampados únicos, rasos, sedas; con patronajes originales y costuras reforzadas. Son bolsos de calidad, con retratos únicos sobre ellos. Retratos hechos a mano y sin serializar. El arte ha de ser exclusivo, de ahí el privilegio de vestirlo, de sentirlo. De saber que llevas una pieza única, que nadie más puede vestir.

María Patiño, Lydia Lozano, Mila Ximénez y Alejandra Rubio han sido algunas de las retratadas por Victoria Picazzo.

¿Cómo decidió pintar rostros famosos?

Siempre he sido un poco mitómana. Los artistas, los famosos, la "gente de la farándula"... me han inspirado. Es bueno tener ídolos, mitificarlos, admirarlos. Y hacerlos eternos a través de mi pintura me pareció un buen canal de homenaje. Una Lola Flores, una Briggite Bardot… Personajes que han marcado la cultura popular y que su huella es indeleble. Casi siempre mujeres empoderadas, fuertes, artistas..

¿Los bolsos con rostros de famosos los crea a su elección o se lo han pedido ellos expresamente?

Los encargos de famosos surgen de manera natural después de promocionarme allí con mucha ilusión. La curiosidad y la necesidad. El deseo al fin y al cabo. El deseo por vestir uno de mis bolsos es una gran satisfacción, y por eso estoy enormemente agradecida. Mediaset ha sido un gran impulso para provocar curiosidad en mis compradores. Se lo agradezco mucho.

¿Qué le han dicho los de Sálvame cuando han recibido sus bolsos?

Todo el equipo de Sálvame me ha tratado muy bien. El hecho de que los bolsos aparecieran en el programa fue una sorpresa inesperada. Luego los han compartido en redes sociales, me han remitido mensajes... Han mostrado interés en mi trabajo, y yo se lo agradezco enormemente, en especial a Lydia Lozano y Maria Patiño que me consta que están entusiasmadas con el suyo y lo lucen mucho. En definitiva, muy agradecida al programa.

¿A quién le gustaría pintar y dárselo en persona?

Me gustaría dar un bolso en persona a Pedro Almodóvar (70), por ejemplo. Lo llevo conmigo, he crecido y me he inspirado con él y ojala él llevara también algo mío.

¿Cuál de todos los rostros que ha pintado ha sido el que más le ha gustado reproducir?

Un retrato que disfruté fue el que pinté con el maravilloso rostro de Elisabeth Taylor, también el de Marlene Dietrich, otro gran icono. La edad de Oro del cine de Hollywood me inspira muchísimo. Me trasporta a otros tiempos que no viví pero que siento cerca. Frente a mis telas siempre viajo a esa época, a rescatar el glamour de aquellos tiempos perdidos.

