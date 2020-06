Laura Matamoros tiene la prenda estrella de la temporada, ¡hazte con ella!

Fiel a su estilo, Laura Matamoros (27 años) no pierde su condición de it-girl bloguera y marca un antes y un después con cada prenda que luce. Y esta vez no podía ser menos. Tras mostrarnos sus nuevas adquisiciones en su perfil de Instagram, la influencer ha sacado a pasear la joya de la corona posando con una original cazadora vaquera que, sin duda, se convertirá en uno de tus nuevos esenciales en el armario para el 'fresquito' de las noches de verano.

El modelo que ha escogido Laura es una oversize de Sandro, y lo que convierten a esta prenda en única y en una auténtica revolución son las costuras con strass que ponen el acento en sus hombros y sus maxi bolsillos. Tiene un cuello clásico, dos bolsillos con solapa y dos bolsillos de ojal, strass en las sisas y es de corte amplio.

Si eres fan del denim y te has enamorado como nosotros puedes hacerte con ella en su web aprovechando que tiene un 40 por ciento de descuento. Antes costaba 345 euros y ahora puede ser tuya por tan 'solo' 207. Sus seguidores no han tardado en alabarle la cazadora: "Qué chula está, ¿dónde te la has comprado?", "Tendencia femenina".

Ver esta publicación en Instagram 🔮 Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 15 Jun, 2020 a las 10:53 PDT

Y es que, la estética ochentera ha calado hondo. Firmas como Levi's, Chanel y hasta el mismísimo emporio Inditex también han caído rendidas a sus pies con propuestas tan versátiles que auguran que la cazadora de hace dos décadas ha vuelto con firmes pretensiones de reivindicar su sitio y de quedarse.

La modelo de Sandro luciendo la misma chaqueta de Laura Matamoros.

Una amplia gama de oferta para todos los gustos que puedes combinar en total look denim o bien, como lo ha hecho Laura, con un vestido lencero color Lila, el tono estrella del verano. Y si te gusta innovar, no te resistas: apúntate a la silueta más actual luciendo tu cazadora vaquera por dentro del pantalón.

