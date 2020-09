La madre de Melyssa Pinto hace 'spoiler' sobre la relación de su hija y Tom

La madre de Melyssa no ha aguantado los ataques a su hija en el debate de 'La isla de las tentaciones'.

Melyssa (28 años) y Tom (27) están siendo dos de los grandes protagonistas de las primeras entregas de La isla de las tentaciones. La pareja surgida de Mujeres y Hombres y Viceversa mostró sus desavenencias desde que ambos pusieron un pie en el programa y ahora Nela, la madre de Melyssa, ha estallado en directo durante la emisión del debate de este martes.

La defensora de la extronista se ha hartado de los ataques hacia su hija, que en la primera hoguera mostraba sus incontrolables celos, abandonando el set al grito de "hijo de..." tras ver las imágenes de su novio en Villa Montaña. Según ha relatado Nela, su hija no deseaba participar en el programa y fue Tom quien la persuadió: "No quería ir, tuvo que convencerla".

Melyssa y Tom han mostrado sus desavenencias desde su llegada al programa.

La madre de Melyssa no ha dudado en atacar a su yerno, asegurando que no ha cuidado a su hija. "Mi hija se enamoró de este chico como una loca. Dejó todo para irse a vivir a Marrakech. ¿Qué ha hecho él? Salía por la mañana y venía a las cinco de la tarde, y ella harta de esperar en el sofá", ha aseverado.

Visiblemente enfadada, Nela ha revelado un aspecto que podría adelantar el final definitivo de la pareja en La isla de las tentaciones: "Ella le decía que fueran a cenar, se arreglaba y Tom le decía: 'Así no puedes ir, tienes que llevar tacón'. Lo que él quería era una mujer florero y mi hija no es así, así que dejó esa relación, quiero que quede claro".

Melyssa ha abandonado la primera hoguera al ver las imágenes de Tom.

Según el relato de la madre de la concursante, la pareja estuvo separada un tiempo y Tom acabó pidiendo una segunda oportunidad a Melyssa. Fue entonces cuando decidieron poner a prueba su relación en el programa: "Le dijo que tenían que ir a La isla de las tentaciones. Él solo ha utilizado a Melyssa para llegar aquí".

Aunque Nela no ha revelado si Melyssa y Tom han roto o no tras el programa, que fue grabado este verano, lo cierto es que de su ataque frontal a su yerno se desprende que la pareja no ha superado la prueba del reality y ha terminado poniendo el punto final a su relación.

