Letizia visita Vallecas con estampado otoñal y sus mocasines preferidos estilo Gucci

La reina Letizia (48 años) llega a la mitad de la semana pensando en la comodidad. Están siendo días duros dentro de la Casa, y puede que esta mañana haya tenido pocas ganas de complicarse la vida y haya decidido un look sencillo y sin mucha historia.

Letizia se ha reunido esta mañana en Madrid con la Confederación Salud Mental España, en las oficinas que esta asociación tiene en el centro de la capital española. Un escenario bastante feo, de trabajo, y que pegaba mucho con el outfit de la esposa de Felipe VI (52).

El 'look' sencillo de La Reina para este acto agendado.

Lo que más llama la atención es que la Reina se ha bajado de sus habituales tacones. Estamos tan acostumbrados a verla subida en salones de un mínimo de ocho centímetros que nos asombra verla sobre plano. Letizia no es una mujer bajita, mide un metro y sesenta y ocho centímetros, pero sin sus tacones nos parece pequeña.

La esposa del Rey ha cambiado sus Magrit o Carolina Herrera por unos mocasines, estilo Gucci, de la forma de Inditex Uterqüe. No es la primera vez que se los calza, ya los ha llevado otras tres veces más, y siempre con el mismo resultado: un look soso de niña buena que no le va nada.

El acto tenía lugar en el barrio de Vallecas, que es una de las zonas de Madrid que vive confinada, así que tampoco era un momento para mucha fiesta. Letizia ha combinado los moscasines de Uterqüe con unos pantalones de Hugo Boss, de corte pirata, son el modelo Trimen.

La cartera XXL de la Reina.

En la mano llevaba una cartera XXL de la misma marca alemana que tiene en su armario desde hace muchos años, incluso desde antes de ser Reina. A la ex periodista le gusta mucho esta prenda porque lleva un cinturón bastante ancho que cumple con su obsesión de marcarle la cintura de avispa. Muchas veces nos preguntamos cómo puede respirar.

Lo más llamativo del look es la camisa estampada de Carolina Herrera en seda imitando el tejido de pata de gallo pero en tonos rojos. La gracia de la blusa está en el fruncido que tiene alrededor del cuello redondo. No es nueva. De hecho, es casi una prenda vintage que, además, hemos visto tantas veces que nos tiene aburridos.

Últimamente no podemos hablar mucho de su maquillaje, ya que con la mascarilla poco podemos ver. Lo que sí podemos contaros es que Letizia se está dejando la melena larga y más oscura, aunque dejando brillar las canas. Ese gesto de naturalidad que tanto le gusta. Hoy Letizia quería dar una imagen de sobriedad y, sin duda, lo ha conseguido.

[Más información: Letizia, ideal con un vestido otoñal de cuadros y 'pumps' de Manolo Blahnik]