Letizia luce por cuarta vez el traje de ejecutiva moderna en color rosa

Esta semana la Reina tiene poco trabajo. Bueno, mejor dicho y para que no se nos enfade, poca labor cara al público. Y es que en su agenda, Letizia (48 años) solo tenía un acto entre lunes y viernes. Aunque nadie duda que ha pasado muchas horas en su despacho de Zarzuela.

La esposa de Felipe VI (52) ha participado este jueves en el acto principal de la Asociación Española Contra el Cáncer, como presidenta de honor, con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer. Jornada que celebran cada año y que ella nunca se pierde.

Letizia h alucido un traje de chaqueta de Hugo Boss. Gtres

Para la ocasión, Letizia se ha decidido por un look de ejecutiva moderna, con un sastre en color rosa palo que ya es la cuarta vez que se lo pone. Seguimos en modo ahorro en este mes de septiembre. Se trata de un traje firmado por Hugo Boss, compuesto por la chaqueta modelo 'Jericoa' -que es una blazer cruzada con doble botón- y un pantalón estilo pescador que han bautizado como 'Tiluna'. La Reina lo ha combinado con una blusa blanca con escote plisado de Carolina Herrera, que también estamos aburridas de verle una y otra vez.

La Reina ha combinado su 'outfit' con una cartera Furla. Gtres

En realidad no nos importa que repita, todas lo hacemos una y otra vez, pero ella que tiene un armario en Zarzuela que debe ser más grande que mi casa, podría innovar un poco, sólo un poco. No le estamos diciendo que estrene, sino que ese mismo traje que ha llevado hoy por cuarta vez le haga un cambio que lo distinga de las otras ocasiones. Una camisa distinta, otros zapatos, un broche... Otra cosa vamos.

Es que hasta los zapatos de Magrit, que son lo mejor de todo el outfit, son los mismos. Lo que no pegaba nada era el bolso. Y no será porque el modelo de Furla no sea maravilloso, sino porque no es del mismo tono que la camisa. Por lo que chirriaba mucho. Se trata del modelo 'Metropoli' de la firma italiana que cuesta 150 euros.

Letizia combinó su traje con unos zapatos de Magrit, también en rosa palo. Gtres

No vamos a despedirnos sin mencionar que se ha cambiado los pendientes, por fin. Aunque no sean nuevos y sean las mismas estrellas de Chanel, pero por lo menos ha dejado los aros en el joyero. Esperemos que se queden allí una buena temporada.

La Reina preside el acto oficial del Día Mundial contra el Cáncer AGENCIAS

