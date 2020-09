La reina Letizia cumple 48 años: los momentos polémicos de su año más convulso

La reina Letizia cumple 48 años este martes 15 de septiembre. Un cumpleaños más, el séptimo como reina, que no hace más que confirmar que Letizia posee el carácter propio de quienes nacen bajo el exquisito signo de Virgo: perfeccionistas, minuciosos, críticos y mordaces sobre la mayor parte de las ideas, pensamientos y situaciones que se suceden a su alrededor.

En los últimos doce meses, la esposa de Felipe VI (52) ha protagonizado algunos momentos tildados, en ocasiones, como polémicos. Situaciones convulsas que tuvieron su espacio en los medios de comunicación y que con ocasión de su cuadragésimo octavo cumpleaños JALEOS recoge en este artículo.

1. Letizia y el escalón

La bronca de Letizia a un escolta por no avisarla de un escalón en Sevilla Gtres

Era septiembre del año pasado. Justo hace un año de este espinoso momento. Los reyes Felipe y Letizia viajaron desde Madrid hasta Sevilla para estar presentes en los actos con motivo de la conmemoración del V centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

A su llegada en el coche oficial a los Reales Alcázares de la capital hispalense todo parecía seguir el protocolo habitua hasta que un obstáculo en el camino de Letizia provocó un momento que acabó haciéndose viral. Mientras la Reina saludaba, terminaba tropezándose con escalón. En ese instante frena su marcha y reprende a su guardaespaldas. "Ay, que me caigo", se oyó decir primero a Letizia, justo antes de interpelar a su miembro de seguridad: "No me has avisado del escalón. Casi me mato. ¿No has visto el escalón que hay ahí? ¿Es eso posible?".

2. Premios Princesa de Asturias

En el mes de octubre del año pasado, Letizia fue parte activa de un momento histórico para su familia y también para España. En su tierra natal, Oviedo, su hija Leonor (14), princesa de Asturias, pronunciaría su primer discuso oficial en los prestigiosos premios que tienen como nombre el título que ostenta. Para la ocasión, Letizia optó por no llamar nada la atención con su vestido -aunque sí con sus joyas-.

No logró la soberana pasar desapercibida, pues en un momento de la ceremonía, las cámaras captaron una extraña sonrisa de la Reina que pronto se convirtió en el comentario generalizado en las redes sociales. De estar completamente natural e incluso seria, pasó a forzar la sonrisa en cuestión de un segundo.

3. La pregunta incómoda a Leonor

La reina Letizia interrumpiendo la conversación entre su hija y una adolescente mallorquina. Gtres

Pasó este verano. La Familia Real viajó hasta Palma de Mallorca en su verano más complicado no solo por la pandemia de coronavirus sino por la abrupta marcha de España del rey Juan Carlos (82). Allí cumplieron con su agenda no solo los Reyes sino también las infantas. La visita real al proyecto socio-educativo Naüm ubizado en uno de los barrios más vulnerables de Palma, dejó una anécdota para el recuerdo que por la respuesta de Letizia se tornó en un momento tenso.

Una niña del centro preguntó a la princesa Leonor qué carrera universitaria quería estudiar. "No lo sé, de verdad, no lo sé", respondía la primogénita de los Reyes, consciente a la perfección de que su destino ya está escrito. En ese instante, Letizia interrumpe la pueril conversación y señala: "Ella tiene que... ella tiene... no es lo que quiere, es lo que tiene [que estudiar]. Bueno, chicos, pues muchas gracias", concluía Letizia, provocando que aquel incómodo momentos terminase de una vez por todas.

4. El gran enfado

Hace apenas unos días, JALEOS adelantaba en exclusiva que la reina Letizia se había enfadado sobremanera con el rey Felipe tras la decisión del monarca de exponer públicamente hasta dos veces a sus hijas, Leonor y Sofía (13), en su primer día de colegio. Mientras que Felipe VI consideraba que las fotos a las puertas del colegio Santa María de los Rosales eran una buena idea para dar un mensaje de normalidad y seguridad a todos los padres españoles, para Letizia era todo lo contrario.

La reina Letizia cumple 48 años

La monarca sostenía que si tan solo dos días después la pequeña Sofía comenzaba sus clases, podían haber esperado a ir los cuatro juntos, aunque ellos dos no bajasen del coche en ningún momento como medida de prevención. Finalmente, la opción del Rey fue la que se llevó a cabo con el consiguiente enfado de su mujer.

