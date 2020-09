El homenaje de Letizia a Cristina Castañer después de cerrar su mítica tienda en Barcelona

Mucho se ha hablado este fin de semana del confinamiento de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (14 años), por culpa de un resultado positivo de una de sus compañeras de clase en el Colegio Santa María de los Rosales. Con la cuarentena de sus dos hijas, muchos medios se preguntaban si los reyes Felipe VI (52) y Letizia (47) deberían continuar con su agenda habitual.

Zarzuela confirmó que esa era la intención de Felipe y Letizia y la Reina lo ha confirmado este lunes por la mañana en Navarra en forma de mascarilla. La esposa del jefe del Estado no ha dejado su trabajo, lo que ha hecho ha sido cambiar la protección de la quirúrgica optando por una FFP2, que da mayor protección para todos.

El cambio es, además, una buena idea teniendo en cuenta el tipo de acto de este lunes 14 de septiembre: la inauguración del curso escolar primero en el colegio Nuestra Señora del Patrocinio, en Milagro y en el Instituto Ega en San Adrián en Navarra.

La reina Letizia en la apertura del Curso Escolar 2020-2021 en Navarra. Gtres

Aunque muchas mujeres han decidido comprarse las mascarillas a juego con la ropa, Letizia prefiere seguir con las sanitarias que no pegan con nada. La Reina ha vuelto a repetir un look de su armario de Zarzuela. Se trata de un top de Zara que le vimos por primera vez en Oviedo durante los Premios Princesas de Asturias de 2018. Se trata de una prenda de cuello redondo, con cinturón a juego y sin mangas, perfecto para verle los impresionantes bíceps reales. Cuando lo compró hace dos años no llegaba a los 26 euros.

Letizia lo ha completado con un pantalón negro tobillero de Hugo Boss que le hemos visto en muchas ocasiones y unas alpargatas de Castañer, una de sus firmas favoritas de este tipo de calzado y que llevan en su armario un par de temporadas. Se trata del modelo Carina, que es uno de los más clásicos y que cuesta 105 euros.

Detalle de las cuñas de Castañer de la reina Letizia. Gtres

La elección de este calzado podría ser un homenaje de la reina Letizia a la creadora de la firma, Cristina Castañer, en uno de sus momentos más complicados. La fundadora de la firma de calzado se ha visto obligada a clausurar su tienda de Barcelona por la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Su local de la Ciudad Condal no ha soportado el revés de estar tantos meses cerrada y con todo su dolor, se ha visto abocada a su cierre definitivo. "Gracias por todos estos maravillosos años llenos de cosas bonitas", ha revelado la creativa con cierta emoción.

Letizia con pendientes de aros que imitan al bambú. Gtres

La mala noticia de este lunes por la mañana es que la Reina ha vuelto a lucir los pendientes de oro con forma de bambú, esos que no se ha quitado en todo el verano y de los que hemos acabado tan aburridas. Igual ocurre con el anillo de Karem Hallam pero con él somos más flexibles, ya que es un regalo de sus hijas y suponemos que es por motivos sentimentales.

La esposa de Felipe VI ha cambiado de peinado y por primera vez desde la vuelta al cole la hemos visto con coleta, que le hace mucho más joven.

