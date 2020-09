Letizia 'tripite' vestido pero salva su 'look' con unos impresionantes zapatos de tacón

Letizia repite vestido de Massimo Dutti y salva su 'look' con unos impresionantes zapatos

Existen muchas teorías conspiratorias sobre los mensajes que la reina Letizia (47 años) quiere dar a la hora de decidirse por un atuendo u otro. Hay quién asegura que cuando repite tanto, como durante sus últimas apariciones de este mes de septiembre es porque no quiere llamar la atención. Lo cierto es que yo tengo la mía propia. No estrena nada porque hoy se ha levantado con pocas ganas, como nos pasa a todas muchas mañanas cuando tenemos que vestirnos para irnos al trabajo.

La reina Letizia con vestido de Massimo Dutti. Gtres

A Zarzuela llegan al día muchas cajas de firmas de ropa españolas e internacionales que se mueren por que Letizia luzca una de sus prendas. Ese es el trabajo que desempeña en realidad Eva Fernández, la ya famosa estilista de la Reina que ahora mismo se encuentra de baja por maternidad. Lo que hace esta extrabajadora de Cosmopolitan es que selecciona de todos esos envíos lo que considera que la esposa de Felipe VI (52) se va a poner y lo que no, lo devuelve.

Así que este jueves por la mañana, cuando Letizia ha llegado a su reunión interna con la Asociación Española Contra el Cáncer luciendo un diseño repetido, repetidísimo, no es porque no tuviera nada nuevo que estrenar, habrá sido porque ha querido ir sobre seguro y no pensar mucho.

Letizia con anillo de Karen Hallam.

La esposa de Felipe VI ha escogido un vestido de Massimo Dutti que es la tercera vez que se lo vemos. La primera fue en la Misa de Pascua de Palma de Mallorca en 2019. Tiene un patrón camisero con botones hasta el bajo en azul marino y flores estampadas. Es de lago midi, manga larga (Su Majestad va a pasar calorcito) y cuando se lo compró costaba unos 80 euros. Por supuesto, no faltaba el cinturón remarcando bien su cinturita.

Como accesorios, Letizia ha elegido uno salones en piel azul marino con unas tiras cruzadas en el escote de la firma española Magrit. La verdad es que los zapatos son impresionantes, el tacón es vertiginoso y el charol le da un toque ideal que salva un look no repetido sino tripitido. Del mismo tono era la cartera de mano de la firma Carolina Herrera que ha llevado esta mañana.

Detalle de las canas que la reina Letizia luce orgullosa.

Lo que sí pasan ya desapercibidas son las joyas porque son siempre las mismas: el anillo de Karen Hallam y los pendientes redondos de brillantes a los que se les puede colgar una perla australiana. Seguimos luciendo la melena oscura con las canas a la vista y larga. A nosotras nos gusta un poquito más corta de hecho, la vez que más guapa ha estado fue cuando se cortó una melena bob que incluso llegó a rizarse. Y esta semana es todo. Esperemos que la siguiente sea un poco más animada.

