El milagroso 'efecto Letizia', habla el creador de su capazo: "Que la Reina lleve algo tuyo es un 'boom'"

'MADE IN SPAIN'

No tiene redes sociales, pero es la influencer más importante de nuestro país. Letizia Ortiz (47 años) ha logrado que todo lo que toca, o más bien lo que se pone, se convierta en objeto de deseo para miles de mujeres. Una capacidad que la convierten en la mejor 'percha' para que las firmas nacionales consigan una impagable promoción que acaba traduciéndose en ventas. Buen conocedor de este fenómeno es Bruno Borrallo, propietario de la marca gallega Whittelily, afincada en la localidad coruñesa de Oleiros, que ha visto cómo uno de sus productos se ha convertido en un indispensable del armario de la consorte real durante la temporada estival.

No es el primer verano que Letizia luce un original capazo confeccionado en fibras naturales y cuero durante sus vacaciones. Un complemento bastante llamativo y original que aporta a sus looks un toque fresco y juvenil, tal y como se puede comprobar en las últimas imágenes tomadas durante su visita a la isla de Ibiza. La sencillez y la calidad del producto parecen haber entusiasmado a la Reina, que repite un año más con la marca gallega. Un hecho que, según su creador, les ha supuesto toda una revolución en su negocio. JALEOS ha podido hablar con el artífice del mejor aliado de Letizia durante sus visitas a Baleares: su bolso. Una entrevista a Bruno Borrallo en la que revela los secretos de este codiciado artículo.

No es la primera vez que la Reina luce una de sus creaciones, ¿en qué año comenzó Letizia a usar sus artículos?

Pues yo creo que desde 2017 o 2018, no lo recuerdo exactamente. Pero creo que fue hace dos o tres años.

El capazo siempre ha sido el mejor aliado de Letizia en verano.

¿Cómo llega hasta las manos de Letizia sus bolsos? ¿Se lo enviaron ustedes expresamente o se pusieron en contacto con su firma previamente...?

No, para nada. Fue toda una sorpresa. Nosotros no supimos nada hasta que vimos las imágenes con el bolso puesto. Nuestra venta es básicamente online, salen bolsos todos los días y no tenemos ni idea para donde van. Lo dicho, nos pilló absolutamente de sorpresa.

¿Qué se siente al ver que una personalidad tan influyente como la Reina luce sus creaciones?

Que se ponga la reina algo tuyo es algo que no te lo puedes ni imaginar, la verdad es que nos llenó de alegría. Nuestros bolsos ya los habían llevados algunas personas conocidas en Instagram, pero ninguna con tanto peso como la reina. Ya se nos conocía en las redes sociales a través de ellas, pero que alguien cómo Letizia lleve algo tuyo es una alegría muy grande. Es el 'boom' definitivo. Recibimos una cantidad inmensa de mensajes y llamadas cada vez que se lo pone, lo de Letizia es todo un mundo.

¿Qué mujeres conocidas han lucido también sus bolsos?

Pues mira, nosotros sacamos hace cinco años un modelo redondo y no se vendió. Pero hace tres años comenzaron a comprarlo algunas instagramers como Marta Pombo (27), Marina Yers, Carlota Weber... bastantes chicas, y ahí fue cuando empezamos a ser conocidos. Luego ya se puso nuestro bolso la reina y la cosa no tuvo nada que ver, crecimos muchísimo en popularidad. El verano pasado lo llevó Almudena Cid (40) también y la modelo Noelia López (34), pero nada supera lo que Letizia genera a su alrededor.

No olvidó su bolso predilecto en verano en sus últimas vacaciones en Palma.

¿Qué características tiene el bolso de la Reina?

La verdad es que no es porque sea nuestro, pero es un bolso muy cómodo. Hemos logrado, tras probarlo muchas veces, el tamaño perfecto de asa, por lo que es perfecto tanto para llevarlo en la mano como en el hombro. De hecho, nunca especificamos el tamaño de las asas porque nos están empezando a copiar. Cada vez que sacamos un bolso, a la temporada siguiente ya hay otras marcas que lo sacan igual.

Letizia ha llevado varias veces su creación estrella, pero no siempre se trata del mismo.

Sí, efectivamente. Capazos hay muchos, de hecho inicialmente el producto se llamaba 'Capazo con hebilla de latón', pero cuando lo empezó a usar la reina cambiamos el nombre y decidimos ponerle el de Letizia. Creamos una línea nueva y empezamos a elaborarlos en tamaños diferentes, con cierres, sin ellos, con asas de pita... empezamos a hacer toda una línea del mismo producto con el nombre de la reina. La verdad es que está funcionando muy bien y a día de hoy recibimos pedidos de todo el mundo.

Bolso capazo perteneciente a la línea Letizia. Whittelily

¿Cuál es el bolso más vendido dentro de esta línea llamada 'Letizia'?

El mini, que es el que lleva ella. Aunque está muy igualado con el mediano, que es un poquito más grande, pero ambos son los que más se venden.

Son bolsos bastante asequibles (van desde los 33'90 a los 36'90 euros) casi todo el mundo puede llevar el mismo que luce la Reina.

La verdad es que es un bolso que puede comprar cualquier persona. Deberíamos subirlo de precio, pero bueno, lo vendemos muy bien así y no es cuestión de ponerlo más caro por el simple hecho de que lo lleve la Reina. Pero sí, es un modelo bastante asequible.

Imaginamos que sus clientas estarán encantadas de lucir el mismo complemento que Letizia.

La gran mayoría son cosas buenas, pero también recibimos mensajes de todo tipo. Que si no les gusta nada, comentarios fuera de lugar... pero en general nosotros estamos encantados y muy contentos.

¿Cuáles son los orígenes de su marca?

Nosotros nos dedicamos a trabajar las fibras naturales desde hace 40 años. Realizamos todo lo que tiene que ver con mobiliario de caña, mimbre... esto de los bolsos es algo que hacíamos exclusivamente para verano, como un producto extra. Pero hace cuatro o cinco años le dimos un cambio y montamos la firma Whittelily para diferenciarla de la marca de muebles. A partir de ahí esta rama creció y la verdad es que estamos muy contentos con los resultados.

Letizia junto a su suegra, la reina Sofía, y sus dos hijas en Palma de Mallorca durante el verano del 2017. Gtres

¿Cómo es la elaboración de los artículos?

Fabricamos de manera artesanal cien por cien. No utilizamos nunca polipiel ni materiales artificiales, usamos piel, fibras naturales y latón para los cierres. Es de máxima calidad y de procedencia española. Hay un modelo que sí realizamos aquí íntegramente, pero el resto se realizan en un taller que está ubicado en una zona concreta de España. Luego aquí realizamos los acabados, le ponemos la piel y todo eso.

La princesa Leonor y la infanta Sofía ya son casi adolescentes. ¿Les gustaría que llevaran sus bolsos también?

Si, ya lo hemos pensado varias veces. Nos encantaría, no sabemos cuándo empezarán a usar complementos. Pero ya hemos pensado en realizar una línea Leonor, habrá que esperar.

[Más información: Habla el creador de las zapatillas que llevó Felipe VI en Ibiza: "Zarzuela compró cinco pares"]