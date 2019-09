Así ha sido la romántica boda de Marta Pombo y Luis Giménez

Marta Pombo (27 años), la hermana de María Pombo (24), y Luis Giménez (29) han contraído matrimonio este sábado en el Santuario de Nuestra Señora de Latas en Somo (Cantabria) en una emotiva ceremonia, rodeados de sus amigos y sus familiares más cercanos.

La novia ha llegado a la iglesia en torno a las 12 del mediodía, sonriente y del brazo de su padre, Víctor Pombo. Para este gran día la hermana de María Pombo ha confiado su vestido a la diseñadora Claudia Llagostera, quien ha creado un traje sencillo, en color blanco crudo, con un pronunciado escote cruzado, de manga larga, con una sensual abertura en la espalda y una larga cola.

Montaje de JALEOS con el vestido de Marta Pombo.

La joven lo ha conjuntado con unos discretos pendientes en plata, el cabello recogido en una coleta, y un ramo de girasoles que aportaba un toque de luz al vestido mientras caminaba en dirección al altar.

El novio, Luis Giménez, ha optado por un chaqué de tres piezas, en color azul marino, que ha combinado con una camisa en color blanco y una corbata ancha en color azul claro.

Luis Giménez a su llegada a la iglesia.

En la iglesia les esperaban los invitados, donde además de los amigos y familiares más cercanos se encontraban algunos de los influencers más importantes de España, luciendo modelos de alta costura.

María Pombo, hermana de la novia, ha lucido un vestido rosa.

La joven María Pombo, hermana de la novia, ha escogido para la ocasión un vestido rosa corto, con falda plisada, ceñido a la cintura, de manga larga, y con una ligera abertura en la zona del escote. La instagramer lo ha conjuntado con unas sandalias de tacón en plateado y una diadema de pedrería (una de las tendencias de esta temporada).

Otra de las invitadas mejor vestidas ha sido Teresa Andrés Gonzalvo. La influencer ha acudido con un traje de chaqueta con falda, en color celeste con remates en blanco firmado por Navascués. Lo ha conjuntado con unos tacones de Magrit y con unas joyas vintage.

Al terminar la ceremonia religiosa, los novios han salido de la iglesia ante los vítores y los aplausos de los asistentes; y posteriormente se han subido en un todoterreno descapotable en color rojo.

Detalle de los novios abandonando la iglesia.

Una relación de ocho años

Marta Pombo y Luis Giménez se conocieron en Santander en la playa y, tras una primera cita de lo más romántica, comenzaron una relación que dentro de poco cumplirá ocho años.

Luis le pidió matrimonio a Marta en septiembre de 2018 durante un viaje a Australia. "Pues va a ser que al final nos casamos, Luis. Siete años son muchos años... He reído, he llorado, he cantado, bailado, viajado... ¡Y todo a tu lado! He aprendido a querer con todo mi corazón, a valorar todo lo que me rodea, a soñar en aventuras nuevas, ¡¡y a ser muy pero que muy feliz!! No se me ocurre mejor persona con la que pasar la vida haciendo el loco por cada rincón del mundo, montando en long, disfrutando de todo, ¡¡y formando una familia de mini rubios y mini morenas!! (Lo de que vayan descalzos ya lo hablaremos). ¡Gracias por hacerme descubrir que la vida es muy corta como para no disfrutar cada segundo de ella! Que hay que exprimir todos y cada uno de los momentos que vamos a vivir juntos. Y hacer eso contigo es muy fácil porque tu felicidad es la mía y la mía es la tuya. ¡¡Si quiero hoy y siempre!!", escribió Marta en una publicación en su Instagram.

