Marta Pombo estalla en lágrimas ante los rumores de ruptura con Luis

Hace varias semanas que la relación entre Marta Pombo y Luis Giménez, su novio desde hace nueve años, está en entredicho. En la red se rumorea que el joven ha sido infiel a la hermana de María Pombo (24 años) y, supuestamente, habría una prueba gráfica en la que aparecía el surfero junto a otra mujer. Habladurías que se vieron acrecentadas porque hace semanas que no publican una fotografía juntos ni hacen referencia al otro; algo extraño teniendo en cuenta que contraerán matrimonio a finales de septiembre.

Unos rumores que han obligado a Marta Pombo a responder a todos sus haters y detractores este martes a través de unos polémicos instastories. Los primeros vídeos los ha grabado a la mañana, frente a su domicilio en Cantabria. La joven, visiblemente afectada, ha criticado que otras personas se entrometieran en su vida privada y acusaran falsamente a Luis de haberle puesto los cuernos.

Marta Pombo ha hablado. Aún así no confirma textualmente si habrá boda, pero bueno, ha salido a defender a Luis, así que todo dicho. En un tiempo divorciados como Melissa Villareal y el ex marido. pic.twitter.com/CFHfIytKf5 — madness ♀ (@madnessworldd) September 3, 2019

"Amarraos porque viene un mensaje contundente, y es que estoy hasta el mismísimo papo, y siento ser tan ordinaria. Perdón papin y perdón suegris que sé que no os gusta escucharme así, pero estoy hasta las narices de que la peña hable, cuente, se inventé lo que le sale del mismo pie, sin pensar en el daño que pueden estar haciendo a otros de gratis. Estoy hasta los cojones de todo lo que se está enviando ahora: 'Si Luis es un hijo de puta', 'Si Luis me pone los cuernos', las fotos que se están enviando de un pavo que se parece a Luis con otra tía diciendo que es él, los mensajes que le estáis mandando diciendo que es un hijo de puta... ¿Pero quién coño os creéis para hacer ese tipo de daño?", ha comentado esta mañana Marta Pombo.

"Primero, que no es Luis el de la foto, lo puedo demostrar porque Luis tiene un tatuaje en la foto, y el de la foto no tiene el tatuaje. Además, Luis no tiene pitillos negros, ni una camiseta negra, ni unas Vans negras, así que no es él... ¿Cómo os podéis aburrir tanto? Así que eso, a ver si todos los que os aburrís tanto con vuestras vidas de mierda, que solo queréis sacar y hablar mierda de donde no la hay, a ver si os da por escribir un libro sobre vuestra miserable vida, ¿vale?", ha añadido la hermana de María Pombo en una serie de vídeos que posteriormente ha eliminado de su perfil de Instagram.

Tras un par de horas, la joven ha vuelto a grabar otros instastories donde ha tratado de explicar con más calma lo sucedido, aunque, de nuevo, la lluvia de emociones le ha afectado y en las imágenes se puede percibir un incipiente llanto que se le atraganta en la garganta: "Yo no soy así. Tengo mucha rabia dentro, no lo estoy pasando nada bien. Se habla mucha mierda, se habla de lo que se quiere sin pensar si se está haciendo daño o no", ha explicado Marta, "cada uno tenemos nuestros problemas, cada uno luchamos nuestras batallas y no está siendo la mejor época. No por Luis y por mí, que tendremos nuestros problemas, pero no está siendo una época fácil", ha continuado reflexionando la influencer, "aunque seamos personajes públicos también hace daño. No todo compensa, aunque yo exponga mi vida no compensa".

Sin embargo, hay un detalle que la joven no ha aclarado en todos estos vídeos: ¿Sigue en pie la boda con Luis? Una pregunta que todavía sigue en el aire y que ha llevado a muchos usuarios a especular que realmente ha ocurrido algo, y que finalmente el enlace se suspende.

Muy fuerte todo el tema de marta pombo, la supuesta infidelidad de Luis, si habrá boda o no, los stories estallando en Instagram de marta... ⬇️⬇️ — lawrence (@OdairPEETA) September 3, 2019

pero a ver marta pombo, al final hay boda o no????? — 🌟 (@stuckoncalum) September 3, 2019

Que ha pasado con la boda de marta Pombo y Luis? — n (@NahiaArguilea) September 1, 2019

[Más información: La 'influencer' María Pombo habla de la enfermedad de su madre]