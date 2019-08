Dónde comprar el 'look' playero de María Pombo que arrasa en Internet

Si hay una prenda que no puede faltar en la maleta de las vacaciones veraniegas es el pareo. Las influencers lo tienen muy claro y no paran de lucir esta versátil prenda en todas sus publicaciones. Una de las últimas en hacerlo ha sido María Pombo (24 años).

La joven escogía un total white look formado por un top y un pareo de flecos. Un conjunto que ha combinado con su melena suelta. Un estilo sencillo que resalta la belleza natural de la influencer y, sobre todo, el bronceado que luce después de un intenso verano repleto de planes bajo el sol, con luna de miel incluida después de su boda con Pablo Castellano (31) en junio.

Ambas prendas las firma la marca australiana Savannah Morrow. Concretamente, el modelo del top es el "Palm", una pieza con tiras ajustables y tres botones traseros, combinable con todas las faldas y pareos de la colección y "perfecta para tus aventuras de verano", tal y como se describe en la web de la marca. Su precio es de 79 dólares estadounidenses, unos 70 euros al cambio, y también está disponible en color verde olivo.

Pareo de Savannah Morrow.

En cuanto al pareo, se trata de uno de los best seller de la firma: el modelo "The Sarong Skirt", una sencilla pieza rematada con flecos. Su precio es de 69 dólares, aproximadamente 62 euros. El color hueso que luce María Pombo está agotado en la web, pero aún se puede obtener en los tonos Bronze y Sunshine, ambos perfectamente combinables con el top. Además, en las stories destacadas del perfil de Instagram de Savannah Morrow te muestran tres formas diferentes de llevar esta sencilla y versátil prenda que remata los mejores looks playeros en sólo unos segundos. Una apuesta veraniega cuyo éxito está garantizado.

