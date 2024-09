Mariló Montero tiene el vestido con bordado floral más bello y con el que brillarás en tu próximo evento

Mariló Montero (59 años), que en las últimas horas se ha convertido en una de las selectas invitadas a la gran fiesta que ha reunido a los personajes más punteros de la crónica social, ha vuelto a enamorar en sus redes con un diseño de ensueño. Sus 117.000 seguidores de Instagram están más que acostumbrados a sus poderosas lecciones de estilo.

Se ponga lo que se ponga, Mariló brilla con luz propia. Todo lo que luce y promociona la que un día fue presentadora de La mañana de La 1 termina agotándose. Montero tiene ciertas marcas de moda entre sus preferidas y no esconde su predilección. En los últimos tiempos, hay una firma que se repite en su armario: Es Fascinante.

Junto a varias fotografías de ella luciendo, en su casa de Madrid, el impresionante diseño de la mencionada firma, Montero postea a modo de reflexión: "Recuerdo aquello que dijo Frida Kahlo, que pinta flores para que no mueran. Me encantan las flores vivas, no sólo en primavera, también en otoño e invierno".

Y eso es lo que ha terminado por encandilar a Mariló de este vestido: su bordado floral. "Este vestido no puede ser más fascinante. Por eso es de Es Fascinante. De mi admirada y querida Valentina. Gracias por saber elegir con exquisito gusto", agrega la exmujer de Carlos Herrera (67).

Mariló luce el modelo Adare. "Vestido de cuello con manga larga terminada en puño, bajo asimétrico con bordado floral y cierre frontal con botones joya. Diseñado por Leyre Doueil", se puede leer en la web. Cuesta 545 euros y está disponible en diferentes tallas.

Está fabricado en cien por cien poliéster y se especifica que se dispone "de 14 días naturales para gestionar cualquier cambio o devolución online". Las reacciones a la publicación de Montero no se han hecho esperar: "Divina", "Me flipa", "Es impresionante el vestido", "Bella y preciosa señora", "Es un diseño muy llamativo".

Para quien no lo sepa, ES Fascinante es la primera comunidad que aúna moda y arte made in Spain con el objetivo de promocionar el auténtico producto local.

"Se trata de una plataforma online con una selección única de diseñadores de moda y artistas emergentes elegidos conscientemente para ofrecer una gama de productos propios de España. Promovemos la artesanía, el estilo y el talento local, apoyando así el diseño sostenible, los precios minoristas reales y las experiencias de compra significativas", se puede leer en la página web.