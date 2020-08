José María Gil Silgado, ex de María Jesús Ruiz, se entera en directo de que volverá a ser padre

Al filo de las 14:00 horas de este sábado, José María Gil Silgado se estaba enterando en directo gracias al programa Socialité de Telecinco que volverá a ser padre. El empresario, cabeza de familia numerosa ya debido a sus múltiples exparejas, podría ampliar aún más su número de descendencia, según lo que ha confesado su exnovia más reciente.

Esta mujer, de nombre Eva, con la que fue fotografiado en varias ocasiones por los paparazzi hace unos meses, ha narrado en exclusiva para el espacio de María Patiño (49), que está embarazada de 9 semanas.

Según su testimonio, no hay duda de que el padre del bebé es el ex de María Jesús Ruiz, ya que desde su ruptura no ha estado con nadie más. "Un día tuve dolor y acudí de urgencia al hospital y me confirmaron que estaba embarazada", ha relatado en una llamada telefónica a Telecinco.

José María Gil Silgado con María Jesús Ruiz y su hija en común, Alba. Gtres

Eva asegura que Gil Silgado desconoce este dato y que lo cuenta en directo porque: "No quiero nada de él, si lo cuento es porque es una cosa que no se puede esconder, no voy a mentir nunca sobre la paternidad de mi hijo", ha expresado públicamente.

En estos momento el empresario se encuentra en paradero desconocido. Sin embargo, el programa se ha puesto en contacto con Anabel, su hija mayor, y ésta asegura que se encuentra en su domicilio habitual de Sevilla. En la misma llamada, la joven ha querido advertir a Eva: "Si lo que pretende es vivir de él, no lo va a conseguir. Estamos aún todos sus hijos en juicio con él y esperando su dinero, así que que no se piense que es Jesús Gil y está siempre en la televisión".

Última aparición de Gil Silgado

A la complicada crisis que ha provocado el coronavirus, a José María Gil Silgado se le sumaron los problemas relacionados con su salud, que lo llevaron a la UCI el pasado mes de marzo, y su enfrentamiento con la madre de su hija pequeña, María Jesús Ruiz (37 años).

Una disputa con su expareja que podría llevarle a prisión y que le tiene inquieto, ya que ha asegurado que si entra en la cárcel no sale con vida.

¿Cómo ha llevado este confinamiento?

Estoy prácticamente solo aquí en Sevilla, no puedo tener a la pequeñita porque soy factor de alto riesgo debido a mi cardiopatía y a mi hipertensión, pero bueno es lo que tenemos que hacer para poder seguir avanzando.

¿Se le ha hecho duro?

La verdad que sí, se están muriendo muchas personas conocidas y amigos, lo estoy pasando mal y tengo miedo si te soy sincero.

¿Y cómo se encuentra de salud? Acaba de salir de un ingreso en la unidad de cuidados intensivos...

En el tema ese tengo un poco de preocupación y miedo, nunca le he tenido miedo a nada en mi vida, pero a esto si le tengo, el corazón y las taquicardias es una cosa seria, pero intento no estar todo el tiempo conectado.

¿Esta última recaída fue por algún detonante en especial?

Pudiera ser, fue el 3, 4 y 5 de marzo, tenía fiebre, tos seca... presión en el pecho, puede ser que fuera por algo.

Gil Silgado fue condenado a 5 meses de cárcel. Gtres

¿Le ha puesto María Jesús algún impedimento para no poder ver a la niña. ya sea por vídeos?

Yo no la veo, no me la pueden traer, ni yo me puedo desplazar, llevo sin ver a la pequeña un mes y medio, a través de mi hermana me va diciendo cómo está y ella es la que pide vídeos para que yo pueda saber de mi hija. Estoy pensando en los miles de besos que le voy a dar cuando pueda.

¿Ha tenido que ver algo la sentencia?

Sí, claro que sí, es un despropósito, pero tenemos que hacer caso a la justicia, en ocasiones acierta y otras fallas y más cuando ella ha reconocido que lo hizo por hacerme daño, me condenaron por coacciones y tengo una orden de alejamiento por dos años que no finaliza hasta 2021. Desgraciadamente estoy viviendo todo esto, en cuanto a la madre no me importa nada pero por mi hija, tengo que estar dos años sin comunicarme con ella, tan solo los cuatro o cinco días que me corresponden.

Los titulares apuntaban a 9 meses de prisión y una cuantía económica... ¿Qué va a pasar?

Esa es la condena más 3.000 euros, pero ahora tenemos que salir de esta.

¿Tiene miedo de pisar la prisión?

Claro que sí, miedo y preocupación. Primero porque no tengo la salud para soportarlo, si me pasara eso desgraciadamente no saldría de prisión.

Es muy dura la frase que ha dicho de que si entra en prisión no sale.

Uno sabe la gasolina que tiene y sé que si entro en prisión no salgo con vida de ella.

